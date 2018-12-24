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    Стало известно, когда Нюша выйдет из декрета и даст свой первый концерт

    24.12.2018
    Меньше двух месяцев назад 28-летняя Нюша родила дочь. На днях молодая мама сообщила на своей странице в Инстаграме, что уже в новогоднюю ночь собирается дать свой первый концерт в Майами. 

    6 ноября Нюша подарила своему супругу Игорю Сивову дочь. Малышка появилась на свет в одной из Клиник Майами. Сейчас молодая мама восстанавливается после родов и старается привести себя в прежнюю форму, чтобы «влезть» в одежду, которую носила до беременности. Именно этот факт и стал поводом для слухов, что Нюша совсем скоро выйдет из декрета и вернется на сцену. На днях эта информация подтвердилась.

    Певица опубликовала в своем Инстаграме видео, которым анонсировала свой первый концерт после декрета. 

    «Мои дорогие, вы часто задаете мне два вопроса: где я сейчас нахожусь и когда я вернусь на сцену? Так вот, я сейчас нахожусь в Майами. И 31 декабря в новогоднюю ночь в Майами состоится мое первое выступление после декрета. Так что, я вас жду», — сообщила Нюша.

    Поклонники певицы пришли в восторг от новости, что она возвращается на сцену: «Наконец-то! Как же мы по тебе соскучились», «Прекрасно выглядишь! Ждем новые песни», «С возвращением тебя! Уверена, что оно будет грандиозным» (орфография и пунктуация авторов сохранены). Правда, некоторые фолловеры посчитали, что Нюша слишком рано вышла из декрета. 

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Певица Нюша, Игорь Сивов

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • ндааа....ну все, побежала покупать билет до Майами 😂😂😂, радость то какая! она ждёт нас🤣🤣🤣

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