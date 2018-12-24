Стало известно, когда Нюша выйдет из декрета и даст свой первый концерт

6 ноября Нюша подарила своему супругу Игорю Сивову дочь. Малышка появилась на свет в одной из Клиник Майами. Сейчас молодая мама восстанавливается после родов и старается привести себя в прежнюю форму, чтобы «влезть» в одежду, которую носила до беременности. Именно этот факт и стал поводом для слухов, что Нюша совсем скоро выйдет из декрета и вернется на сцену. На днях эта информация подтвердилась.
«Мои дорогие, вы часто задаете мне два вопроса: где я сейчас нахожусь и когда я вернусь на сцену? Так вот, я сейчас нахожусь в Майами. И 31 декабря в новогоднюю ночь в Майами состоится мое первое выступление после декрета. Так что, я вас жду», — сообщила Нюша.
Поклонники певицы пришли в восторг от новости, что она возвращается на сцену: «Наконец-то! Как же мы по тебе соскучились», «Прекрасно выглядишь! Ждем новые песни», «С возвращением тебя! Уверена, что оно будет грандиозным» (орфография и пунктуация авторов сохранены). Правда, некоторые фолловеры посчитали, что Нюша слишком рано вышла из декрета.