Стало известно, когда Нюша выйдет из декрета и даст свой первый концерт

Меньше двух месяцев назад 28-летняя Нюша родила дочь. На днях молодая мама сообщила на своей странице в Инстаграме, что уже в новогоднюю ночь собирается дать свой первый концерт в Майами.

1 2 3 4 5 6 7 Певица Нюша возвращается на сцену через полтора месяца после родов

6 ноября Нюша подарила своему супругу Игорю Сивову дочь. Малышка появилась на свет в одной из Клиник Майами. Сейчас молодая мама восстанавливается после родов и старается привести себя в прежнюю форму, чтобы «влезть» в одежду, которую носила до беременности. Именно этот факт и стал поводом для слухов, что Нюша совсем скоро выйдет из декрета и вернется на сцену. На днях эта информация подтвердилась.



Певица опубликовала в своем Инстаграме видео, которым анонсировала свой первый концерт после декрета.

«Мои дорогие, вы часто задаете мне два вопроса: где я сейчас нахожусь и когда я вернусь на сцену? Так вот, я сейчас нахожусь в Майами. И 31 декабря в новогоднюю ночь в Майами состоится мое первое выступление после декрета. Так что, я вас жду», — сообщила Нюша.



Поклонники певицы пришли в восторг от новости, что она возвращается на сцену: «Наконец-то! Как же мы по тебе соскучились», «Прекрасно выглядишь! Ждем новые песни», «С возвращением тебя! Уверена, что оно будет грандиозным» (орфография и пунктуация авторов сохранены). Правда, некоторые фолловеры посчитали, что Нюша слишком рано вышла из декрета.