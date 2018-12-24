Собчак резко отреагировала на стихотворение Шнурова о ее возможном расставании с Виторганом

С середины декабря в Сети ходят слухи, что Ксения Собчак и Максим Виторган разводятся. После того, как медиадива попросила общественность не вмешиваться в их отношения, Сергей Шнуров тут же опубликовал ироничное стихотворение в ее адрес, упрекнув звезду в том, что она выставляет личную жизнь напоказ.

1 2 3 ... 8 Недавно в Сети появились слухи, что Ксения Собчак и Максим Виторган расстаются

Несколько недель назад в СМИ появилась информация о том, что брак 37-летней Ксении Собчак и 46-летнего Максима Виторгана трещит по швам. По слухам звезда закрутила роман с театральным режиссером Константином Богомоловым, вместе с которым ее заметили на премьере фильма «Дом, который построил Джек». Слухи подогрело то, что Ксения и Максим перестали носить обручальные кольца.



Ксения Собчак решила высказаться о возможном расставании с мужем и опубликовала свою фотографию, сопроводив ее цитатой индийского философа Ошо. «Посмотрите на этот совет. Может быть, вы не в состоянии понять его сразу, но это послание очень просто. Это послание таково: не вмешивайтесь. Это послание таково: не судите. Это послание таково: вы никто, чтобы изменять кого-то другого. Это не ваше дело. Вы не предназначены делать это. Живите своей жизнью и позволяйте другим жить их жизнью. Пусть у каждого будет свобода делать свое», — написала Ксения (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров не смог остаться в стороне и опубликовал в своем микроблоге шуточное стихотворение про Собчак.

«Ну до чего ж смешные медиаперсоны! Под свет софитов сами выставляли всю жизнь свою, фигуры и фасоны, семью, потом вдруг удивляются, — с *** ли

все копошатся, ой, в пространстве ихнем? Вываливали все и с тем же вместе,

не обсуждайте, сплетни вьются вихрем. Вы в нашу жизнь публичную не лезьте. И разместив очередное фото смело, сопроводив его посланием от Ошо, подписчику дают понять — не ваше дело, живите своей жизнью, мой хороший», — прокомментировал Шнуров, осудив звезду за то, что она выставляет личную жизнь напоказ.



Через некоторое время на своей странице в Инстаграме Собчак резко ответила музыканту стихотворением: «Всем тем, кто в ожидании кинца: ''Смотрите, она вышла без кольца''. С утра все ''кумушки'' заняли в зале место, чтоб помесить всех сплетен тесто. Хочу сказать, с добром и не без лишней лести — идите на *** все! Ну, а точнее — лезьте!». Надо сказать, что в отличие от Сергея, его бывшая жена Матильда поддержала Ксению. Она написала, что очень хорошо понимает ее.