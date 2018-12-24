Кокорин и Мамаев примут участие в футбольном матче против сотрудников «Бутырки»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют за команду заключенных в футбольном матче, который пройдет в СИЗО «Бутырка». Эта идея уже одобрена Федеральной службой исполнения наказаний.

1 2 3 ... 8 Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на футбольное поле в СИЗО, чтобы принять участие в матче против сотрудников изолятора

Любительский матч с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева состоится в «Бутырке» в ближайшее время. Команда арестованных сыграет против сборной сотрудников СИЗО.



Газета «Московский комсомолец» сообщает, что Павел Мамаев с радостью согласился с этой идеей.

«Я, конечно, за! Отличная идея! Все, что мне нужно, — чтобы я сам собрал команду. Кокориных — старшего и младшего — уговорю, не сомневайтесь!», — прокомментировал футболист.

Играть заключенные и охранники будут во дворе изолятора. Представитель православной общественной организации «Сорок сороков» Елена Абдулаева сказала, что в СИЗО есть все условия для игры: поле на свежем воздухе, которое обязательно очистят от снега.



Известно, что эту идею уже одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний: «Волею случая в ''Бутырке'' оказались два выдающихся футболиста. Встретиться с ними на футбольном поле на свободе было бы просто нереально для подавляющего большинства граждан, но так случилось, что они попали к этим самым простым гражданам за решетку», — сказал замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.



Напомним, что по решению суда футболисты пробудут в изоляторе до февраля. Недавно стало известно о том, что статью, вменяемую спортсменам, изменили на более тяжкую.



