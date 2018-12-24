Дэвид Бекхэм рассказал о рождественских традициях своей семьи

В одном из своих последних видеоинтервью Дэвид Бекхэм рассказал, какие рождественские традиции из детства он соблюдает и сейчас. Футболист признался: его родители еле-еле сводили концы с концами. Несмотря на это, маленький Дэвид чувствовал себя очень счастливым ребенком.
Футболист рассказал, что однажды в Сочельник отец подарил ему и его сестрам фирменное ведро жареной курицы KFC (тогда рестораны быстрого питания только появлялись, поэтому считались чем-то особенным). Бекхэмы-младшие так обрадовались подарку, что родители решили баловать своих детей фастфудом каждое последующее Рождество. В память о счастливом времени спортсмен принес эту традицию в свою семью.
Кроме того, футболист рассказал, что в ночь перед праздником его мама всегда раздавала детям рождественские пижамы. Теперь Дэвид и Виктория готовят такие же для своих детей — Бруклина, Ромео, Круса и Харпер.