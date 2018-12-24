Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Дэвид Бекхэм рассказал о рождественских традициях своей семьи

    24.12.2018
    Дэвид Бекхэм разместил новое видео в своем Инстаграме. В нем он рассказал, какие рождественские традиции передаются из поколения в поколение в его семье.
    • Дэвид Бекхэм
      1 2 3 4 5 6 7
      Дэвид Бекхэм рассказал, какие традиции, связанные с Рождеством, передаются в его семье из поколения в поколение
      Смотреть галерею

    В одном из своих последних видеоинтервью Дэвид Бекхэм рассказал, какие рождественские традиции из детства он соблюдает и сейчас. Футболист признался: его родители еле-еле сводили концы с концами. Несмотря на это, маленький Дэвид чувствовал себя очень счастливым ребенком.

    Футболист рассказал, что однажды в Сочельник отец подарил ему и его сестрам фирменное ведро жареной курицы KFC (тогда рестораны быстрого питания только появлялись, поэтому считались чем-то особенным). Бекхэмы-младшие так обрадовались подарку, что родители решили баловать своих детей фастфудом каждое последующее Рождество. В память о счастливом времени спортсмен принес эту традицию в свою семью.

    Несмотря на то, что сейчас Дэвид может позволить себе самые дорогие блюда, на рождественском столе семейства Бекхэмов всегда стоит ведерко жареных куриных крылышек.

    Кроме того, футболист рассказал, что в ночь перед праздником его мама всегда раздавала детям рождественские пижамы. Теперь Дэвид и Виктория готовят такие же для своих детей — Бруклина, Ромео, Круса и Харпер.

    Перейти к обсуждению


    Текст: Алиса Карпенко Фото: Getty Images, Instagram
    Теги:

    Бруклин Бекхэм, Виктория Бекхэм, Дэвид Бекхэм, Круз Бекхэм, Ромео Бекхэм, Харпер Севен Бекхэм, Новый Год 2019

    Реклама

    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    Жалоба

    Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

    Правила публикации комментариев к статьям

    Жалоба отправлена модератору

    Страница закроется автоматически
    через 5 секунд

    Закрыть
    Правила публикации комментариев к статьям
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: звёзды

    Все темы: 1 244

    Новое за три дня

    15 новых тем

    Популярное за три дня

    15 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.