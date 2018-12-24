Скотт Дисик увез бывшую и нынешнюю возлюбленных на отдых в Мексику

Пользователи Сети были удивлены тому факту, что Скотт Дисик решил позвать на отдых в Мексику не только свою девушку Софию Ричи, но и экс-возлюбленную Кортни Кардашьян с тремя детьми. Интересно, что у этой троицы за отношения?

1 2 3 ... 8 Скотт Дисик отдыхает в Мексике с Софией Ричи и бывшей возлюбленной Кортни Кардашьян

39-летняя Кортни Кардашьян и 35-летний Скотт Дисик встречались 10 лет. За это время знаменитости успели обзавестись тремя детьми, но штампы в паспорта так и не поставили. В 2015 году пара окончательно распалась. Через некоторое время бизнесмен начал встречаться с 20-летней Софией Ричи. Отец модели, известный певец Лайонел Ричи, был против ее отношений с многодетным предпринимателем, но девушку это не остановило.



В американской прессе то и дело ходили слухи о том, что Кортни не теряет надежды вернуть бывшего возлюбленного и до сих пор испытывает к нему чувства. В свою очередь София была готова потакать любым прихотям своего возлюбленного, лишь бы удержать его рядом с собой. Модель перекрашивала волосы, увеличивала грудь и даже была согласна на ягодичные имплантаты.

Похоже, что вражде девушек пришел конец. На днях знаменитости опубликовали снимки с совместного отдыха в Мексике.

«И о чем еще может мечтать мужчина? Компания трех», — подписал Дисик снимок, на котором позирует в окружении нынешней и бывшей возлюбленных. Как сообщает британский таблоид Daily Mail, троица весело проводит время. По словам источника, иногда Кортни и София уезжают вместе на шопинг, оставляя Скотта с детьми: 9-летним сыном Мейсоном, 6-летней дочерью Пенелопой и 4-летним сыном Рейном, которые тоже приехали на отдых.