Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Оксана Самойлова и Джиган переехали в новый дом

    24.12.2018
    Спустя два года активных поисков 30-летней Оксане Самойловой и ее супругу, 33-летнему Джигану, повезло найти дом мечты. Об этом счастливом событии супруги рассказали подписчикам в Инстаграме. 

    Перед Новым годом Оксана Самойлова и Джиган сделали себе шикарный подарок. После двух лет поиска супруги приобрели новый дом и уже переехали в него. Об этом они сообщили своим подписчикам в Инстаграме. 

    «Помните мой пост про счастливейший день в нашей жизни? У нас была одна самая большая цель на этот год, и уже не было никакой надежды, что она осуществится. И вот, в декабре, когда до Нового года осталось меньше месяца, наш пазлик сложился. Мы купили дом. Спустя 2 года поисков и разочарований нашли тот самый — именно наш. Это когда заходишь и с первой секунды чувствуешь, что это твое», — написала Самойлова под фотографией, на которой они и Джиган позируют, сидя на винтовой лестнице в новом доме (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

    По словам Оксаны, они уже пережили «адский» переезд, от которого ее до сих пор трясет.

    Тем не менее она счастлива, что их мечта наконец-то сбылась: «Впереди куча мелких доделок. В общем, мы очень уставшие и очень счастливые, обживаемся на новом месте», — добавила Самойлова.

    Поклонники пары поздравили их с приобретением: «Рада за вас! Красивой семье — красивый дом! Давайте теперь побольше фото», «Пусть вам этот дом принесет только счастье и радость», «Желаю счастья, любви, гармонии и семейного благополучия в вашем прекрасном доме». Многие фолловеры также пожелали супругам родить еще троих детей, ведь теперь места для семьи стало еще больше. 

    Перейти к обсуждению 8


    Текст: Анна Кузнецова Фото: Instagram
    Теги:

    Оксана Самойлова, Джиган

    Реклама

    Комментарии (8) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • Откуда деньги?

    • Снимали, а теперь купили, многодетным нужно больше места.Источник: http://m.woman.ru/stars/events/article/225827/#show-d-message© Woman.ru

    • Какая жуткая лестница. Полная безвкусица. Зато выглядит дорохо-бохато, да. Видимо, это было единственным требованием к оформлению интерьера))

    • Привет из 90-х с "евроремонтами", летница как из районного обмена валюты в пластике под малахит.

    • Молодцы, поздравляю! Отличная семья.

    • Мне интересно посмотреть на дом, на обстановку, на дворик. Надеюсь, сделают полный обзор.

    • Я бы тоже с интересом посмотрела поподробнее. Это ведь настоящий дом, не "особняк" 200 квадратных метров как у Бородиной? )

    • Гость

      Какая жуткая лестница. Полная безвкусица. Зато выглядит дорохо-бохато, да. Видимо, это было единственным требованием к оформлению интерьера))

      Да нормально. Витая лестница, окна в пол по 3 м высотой, зимой в России самое то. Ну нравится так людям, может они прохладу любят, их дело.

    Жалоба

    Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

    Правила публикации комментариев к статьям

    Жалоба отправлена модератору

    Страница закроется автоматически
    через 5 секунд

    Закрыть
    Правила публикации комментариев к статьям
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: звёзды

    Все темы: 1 244

    Новое за три дня

    15 новых тем

    Популярное за три дня

    15 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.