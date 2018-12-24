Оксана Самойлова и Джиган переехали в новый дом

Спустя два года активных поисков 30-летней Оксане Самойловой и ее супругу, 33-летнему Джигану, повезло найти дом мечты. Об этом счастливом событии супруги рассказали подписчикам в Инстаграме.

1 2 3 4 5 Оксана Самойлова и рэпер Джиган приобрели новый дом

Перед Новым годом Оксана Самойлова и Джиган сделали себе шикарный подарок. После двух лет поиска супруги приобрели новый дом и уже переехали в него. Об этом они сообщили своим подписчикам в Инстаграме.



«Помните мой пост про счастливейший день в нашей жизни? У нас была одна самая большая цель на этот год, и уже не было никакой надежды, что она осуществится. И вот, в декабре, когда до Нового года осталось меньше месяца, наш пазлик сложился. Мы купили дом. Спустя 2 года поисков и разочарований нашли тот самый — именно наш. Это когда заходишь и с первой секунды чувствуешь, что это твое», — написала Самойлова под фотографией, на которой они и Джиган позируют, сидя на винтовой лестнице в новом доме (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).



По словам Оксаны, они уже пережили «адский» переезд, от которого ее до сих пор трясет.

Тем не менее она счастлива, что их мечта наконец-то сбылась: «Впереди куча мелких доделок. В общем, мы очень уставшие и очень счастливые, обживаемся на новом месте», — добавила Самойлова.



Поклонники пары поздравили их с приобретением: «Рада за вас! Красивой семье — красивый дом! Давайте теперь побольше фото», «Пусть вам этот дом принесет только счастье и радость», «Желаю счастья, любви, гармонии и семейного благополучия в вашем прекрасном доме». Многие фолловеры также пожелали супругам родить еще троих детей, ведь теперь места для семьи стало еще больше.