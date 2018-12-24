Юрий и Инна Жирковы устроили себе медовый месяц впервые за 11 лет брака

Инна Жиркова рассказала подписчикам, что впервые за 11 лет они с мужем Юрием отправились в отпуск без детей. Пара проведет три дня на Мальдивах, устроив себе медовый месяц.

1 2 3 4 5 6 7 Инна и Юрий Жирковы отправились в медовый месяц спустя 11 лет после свадьбы

Инна и Юрий Жирковы вместе уже 12 лет, 11 из которых они состоят в официальном браке. У пары успело родиться уже трое детей, но из-за плотного графика и многочисленных дел за все это время у супругов не было возможности провести медовый месяц. И лишь сейчас Инне и Юрию удалось наконец вырваться в трехдневных отпуск на Мальдивы. Об этом «Миссис Россия-2012» написала в своем Инстаграме.

«3 дня на Мальдивах для кого-то слишком мало, но я так счастлива,что эти дни мы проводим наедине друг с другом», — поделилась с интернет-пользователями Инна.

Подписчики жены футболиста искренне порадовались за Жирковых: «Мне нравится ваша пара, такие отношения крайне редко встретишь. Семейного долголетия и здоровья вам и вашим близким», «Сколько любви и добра в Вас! Приятно смотреть на вашу семью, вы — пример, как должно быть», «Счастья вам!», — написали комментаторы (здесь и ранее орфография и пунктуация авторов сохранены).



Напомним, у пары растет три ребенка: 10-летний сын Дмитрий, 8-летняя дочь Милана и 3-летний сын Даниил.