Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья

    Анджелина Джоли выглядит шикарно даже в образе «пенсионерки» на шопинге с сыном Паксом

    24.12.2018
    Анджелину Джоли поглотила предпраздничная суета. На днях актриса отправилась за покупками к Рождеству в наряде, который будто взяла из гардероба своей бабушки.

    43-летняя Анджелина Джоли обычно одевается в подчеркнуто классическом стиле и практически всегда делает ставку на самые нейтральные, а то и скучные вещи, которые вряд ли выбрали для выхода в свет другие знаменитости. Не изменила себе актриса и в день, когда решила отправиться за покупками к Рождеству вместе с сыном Паксом.

    На шопинг Анджелина надела объемное пальто-халат бежевого оттенка, длинное черное платье и лодочки на крошечном каблуке. Солнцезащитные очки классической формы и аккуратно убранные волосы дополнили образ «пенсионерки» в исполнении Джоли. Но несмотря на это, актриса выглядела сногсшибательно и как всегда элегантно.

    К слову, лук 15-летнего Пакса, надевшего толстовку, джинсы и яркие кроссовки, еще больше подчеркивал чрезмерно консервативный стиль Анджелины, который ей, как ни крути, очень идет. А как вам образ, который выбрала голливудская актриса для праздничного шопинга?

    Перейти к обсуждению 3


    Текст: Анна Селезнева Фото: Legion-Media.ru
    Теги:

    Анджелина Джоли, Пакс Джоли-Питт

    Реклама

    Комментарии (3) Добавить комментарий
    Сначала показывать: популярные непопулярные старые новые

    • Постарела

    • Вуман кто она и кто вы ??? Ну и заголовок ...всем бы быть как она пенсионерка ....ужас

    • Обычно мне не нравится как одевается Анжелина, но называть её пенсионеркой? Откуда столько желчи? Тем более, не видела ни одной пенсионерки в такой идеальном бежевом модном пальто.

    Жалоба

    Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

    Правила публикации комментариев к статьям

    Жалоба отправлена модератору

    Страница закроется автоматически
    через 5 секунд

    Закрыть
    Правила публикации комментариев к статьям
    Оставить отзыв/комментарий:
    Внимание, перед отправкой своего сообщения ознакомьтесь
    Новое на Woman.ru

    Форум: звёзды

    Все темы: 1 244

    Новое за три дня

    15 новых тем

    Популярное за три дня

    15 популярных тем





    © 2005-2018 WOMAN.RU
    Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.