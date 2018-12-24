Анджелина Джоли выглядит шикарно даже в образе «пенсионерки» на шопинге с сыном Паксом

Анджелину Джоли поглотила предпраздничная суета. На днях актриса отправилась за покупками к Рождеству в наряде, который будто взяла из гардероба своей бабушки.

1 2 3 4 5 Анджелина Джоли выбрала образ «пенсионерки» для рождественского шопинга

43-летняя Анджелина Джоли обычно одевается в подчеркнуто классическом стиле и практически всегда делает ставку на самые нейтральные, а то и скучные вещи, которые вряд ли выбрали для выхода в свет другие знаменитости. Не изменила себе актриса и в день, когда решила отправиться за покупками к Рождеству вместе с сыном Паксом.



На шопинг Анджелина надела объемное пальто-халат бежевого оттенка, длинное черное платье и лодочки на крошечном каблуке. Солнцезащитные очки классической формы и аккуратно убранные волосы дополнили образ «пенсионерки» в исполнении Джоли. Но несмотря на это, актриса выглядела сногсшибательно и как всегда элегантно.



К слову, лук 15-летнего Пакса, надевшего толстовку, джинсы и яркие кроссовки, еще больше подчеркивал чрезмерно консервативный стиль Анджелины, который ей, как ни крути, очень идет. А как вам образ, который выбрала голливудская актриса для праздничного шопинга?

