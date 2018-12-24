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    Рианна завлекает арабского миллиардера Хассана Джамиля мало что скрывающим кружевным топом

    24.12.2018
    Рианна и бизнесмен из Саудовской Аравии Хассан Джамиль, которые расстались летом этого года, уже который раз выходят в свет вместе. На днях певица выбрала для свидания откровенный наряд, который во всей красе демонстрирует ее формы.
    • Рианна
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      Рианна выбрала кружевной топ для свидания с миллиардером Хассаном Джамилем
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    В 2017-м фанаты Рианны бурно обсуждали ее роман с миллиардером Хассаном Джамилем — фото пары, страстно целующейся в бассейне, облетели многие СМИ. Летом этого года молодые люди расстались, однако несколько несколько недель назад их снова начали замечать в компании друг друга.

    На очередное свидание с Джамилем 30-летняя Рианна надела открытый кружевной топ без бретелей, обтягивающие брюки и объемное пальто. По всей видимости, такой наряд был призван убедить Хассана в правильности выбора спутницы. К слову, бойфренд певицы был одет куда скромнее —  для романтического ужина молодой человек выбрал обычную толстовку и кепку.

    С каждым совместным появлением пары поклонники знаменитости приобретают все большую уверенность в том, что певицу и миллиардера связывают глубокие чувства. Многие поклонники барбадосской красотки даже думают, что Рианна и Хассан не расставались, а просто очень тщательно скрывали от прессы свои отношения.   

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Legion-Media.ru
    Теги:

    Рианна

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