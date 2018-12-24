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    Сестра Меган Маркл требует, чтобы та помирилась с их отцом

    24.12.2018
    Сестра Меган Маркл Саманта то и дело пытается испортить жизнь герцогине Сассекской своими едкими высказываниями. В этот раз женщина изменила своему обычному поведению и призвала знаменитую родственницу помириться с отцом. 
    Сестра Меган Маркл призывает ее помириться с отцом 
    Сестра Меган Маркл призывает ее помириться с отцом 

    В последние несколько месяцев отношения Меган Маркл с 74-летним отцом Томасом можно назвать напряженными и сложными. Мужчина то и дело дает СМИ скандальные интервью о своей дочери, чего она настойчиво просила не делать. Сестра герцогини Сассекской 53-летняя Саманта Грант тоже частенько заставляет Меган краснеть.

    На днях издание Mirror опубликовало текст рождественской открытки, которую Саманта отправила сестре.  

    Герцогиня Сассекская уже несколько месяцев не общается с отцом 
    Герцогиня Сассекская уже несколько месяцев не общается с отцом 

    «Дорогая Мег, это не официальное письмо. Помни, праздники нужно проводить с семьей. Как ты знаешь, отец пытался связаться с тобой, и ему больно, что ты игнорируешь его. Жизнь коротка, и ты знаешь, наш отец — замечательный человек. Пожалуйста, порадуй его в последние годы жизни и покажи ему, как сильно ты его любишь. Время пришло! Пожалуйста, подумай об этом», — говорится в тексте послания Грант.

    Принц Гарри и Меган Маркл проведут Рождество в резиденции королевы Елизаветы II
    Принц Гарри и Меган Маркл проведут Рождество в резиденции королевы Елизаветы II

    Напомним, эти рождественские каникулы Меган Маркл и принц Гарри решили провести в резиденции королевы Елизаветы II Сандрингеме. Будущие родители хотели провести некоторое время наедине, чтобы подготовиться к рождению первенца.

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Legion-Media.ru, Getty Images

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    • Наша песня хороша, начинай сначала.. Надоела уже Маркл, вместе со своей сумасшедшей семейкой.

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