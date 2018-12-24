Сестра Меган Маркл требует, чтобы та помирилась с их отцом

Сестра Меган Маркл Саманта то и дело пытается испортить жизнь герцогине Сассекской своими едкими высказываниями. В этот раз женщина изменила своему обычному поведению и призвала знаменитую родственницу помириться с отцом.



Сестра Меган Маркл призывает ее помириться с отцом

В последние несколько месяцев отношения Меган Маркл с 74-летним отцом Томасом можно назвать напряженными и сложными. Мужчина то и дело дает СМИ скандальные интервью о своей дочери, чего она настойчиво просила не делать. Сестра герцогини Сассекской 53-летняя Саманта Грант тоже частенько заставляет Меган краснеть.

На днях издание Mirror опубликовало текст рождественской открытки, которую Саманта отправила сестре.

Герцогиня Сассекская уже несколько месяцев не общается с отцом

«Дорогая Мег, это не официальное письмо. Помни, праздники нужно проводить с семьей. Как ты знаешь, отец пытался связаться с тобой, и ему больно, что ты игнорируешь его. Жизнь коротка, и ты знаешь, наш отец — замечательный человек. Пожалуйста, порадуй его в последние годы жизни и покажи ему, как сильно ты его любишь. Время пришло! Пожалуйста, подумай об этом», — говорится в тексте послания Грант.

Принц Гарри и Меган Маркл проведут Рождество в резиденции королевы Елизаветы II

Напомним, эти рождественские каникулы Меган Маркл и принц Гарри решили провести в резиденции королевы Елизаветы II Сандрингеме. Будущие родители хотели провести некоторое время наедине, чтобы подготовиться к рождению первенца.