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    Восемь на четверых: сестры Кардашьян показали фото со всеми своими детьми

    24.12.2018
    Ежегодно накануне Рождества женщины клана Кардашьян-Дженнер публикуют в Инстаграме свои семейные фото. В этот раз для снимка позировали только Кортни, Хлое и Ким Кардашьян с детьми и Кайли Дженнер с маленькой дочерью.

    24 декабря Ким Кардашьян опубликовала в своем Инстаграме традиционную рождественскую открытку. В этот раз на семейном снимке, кроме самой звезды, появились трое ее детей, а также сестры — Кортни с тремя детьми, Хлое с малышкой Тру, Кайли Дженнер с дочерью Сторми, и даже их маленькая племянница Дрим (дочь Роба Кардашьяна). Все герои съемки позируют, удобно устроившись на большом диване. 

    «Рождество-2018! В этом году мы снимали открытку в самый последний момент — виной всему наши с мужем напряженные графики. Мы поняли, что лучше всего будет снять всех детей нашей большой семьи, поэтому мы пригласили всех малышей на эту фотосессию», — подписала опубликованное фото Ким. 

    Многие интернет-пользователи в комментариях отметили, что в этот раз открытка действительно получилась куда лучше, чем в прошлом году. 

    Особое внимание подписчики обратили на подросшую Дрим. Из-за конфликта Роба Кардашьяна и Блэк Чайны у них не так часто появляется возможность видеть кроху. 

    А вам понравилась рождественская открытка семьи Кардашьян?

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян, Скотт Дисик, Хлое Кардашьян, Кайли Дженнер, Канье Уэст, Норт Уэст, Сэйнт Уэст, Чикаго Уэст

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    Комментарии (3) Добавить комментарий
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    • Все на одно лицо

    • Никогда не смотрела семейство Кардашьян, но если они все дружат и тепло общаются, то это здорово, наверное, иметь большую семью. И вдвойне здорово, что в этой семье все богатые, никто не завидует, никому не надо помогать материально.

    • Гость

      Никогда не смотрела семейство Кардашьян, но если они все дружат и тепло общаются, то это здорово, наверное, иметь большую семью. И вдвойне здорово, что в этой семье все богатые, никто не завидует, никому не надо помогать материально.

      Да не знаем мы, кто там у них богат, кто нет. Шоу владеет мать сестер, как она кому платит, это их коммерческая тайна. Вряд ли доходы делятся поровну, раз главная звезда Ким. Кроме того, одна из сестер очень успешная модель, другая тоже что-то там пытается в этом плане, а остальным и не снилось на подиум попасть. С мужьями и бойфрендами, опять же у всех разные лавстори, у некоторых мужья ни одной юбки не пропускают, у других более-менее приличные. Короче говоря, для зависти и склок там простор и наверняка они имеют место.

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