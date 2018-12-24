Восемь на четверых: сестры Кардашьян показали фото со всеми своими детьми

Ежегодно накануне Рождества женщины клана Кардашьян-Дженнер публикуют в Инстаграме свои семейные фото. В этот раз для снимка позировали только Кортни, Хлое и Ким Кардашьян с детьми и Кайли Дженнер с маленькой дочерью.

1 2 3 4 5 6 7 В Сети появилась рождественская открытка семьи Кардашьян

24 декабря Ким Кардашьян опубликовала в своем Инстаграме традиционную рождественскую открытку. В этот раз на семейном снимке, кроме самой звезды, появились трое ее детей, а также сестры — Кортни с тремя детьми, Хлое с малышкой Тру, Кайли Дженнер с дочерью Сторми, и даже их маленькая племянница Дрим (дочь Роба Кардашьяна). Все герои съемки позируют, удобно устроившись на большом диване.



«Рождество-2018! В этом году мы снимали открытку в самый последний момент — виной всему наши с мужем напряженные графики. Мы поняли, что лучше всего будет снять всех детей нашей большой семьи, поэтому мы пригласили всех малышей на эту фотосессию», — подписала опубликованное фото Ким.

Многие интернет-пользователи в комментариях отметили, что в этот раз открытка действительно получилась куда лучше, чем в прошлом году.

Особое внимание подписчики обратили на подросшую Дрим. Из-за конфликта Роба Кардашьяна и Блэк Чайны у них не так часто появляется возможность видеть кроху.



А вам понравилась рождественская открытка семьи Кардашьян?