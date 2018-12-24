45-летняя Хайди Клум выходит замуж за 29-летнего Тома Каулитца

24 декабря в своем Инстаграме Хайди Клум сообщила радостную новость о том, что обручилась со своим возлюбленным Томом Каулитцем. Поклонники супермодели поздравили ее с этим радостным событием.

В середине марта этого года в прессе появилась информация о том, что Хайди Клум закрутила роман с гитаристом популярной группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Поначалу влюбленные предпочитали скрывать свои отношения, но вскоре папарацци застали их во время романтических каникул в Мексике. После этого супермодель и ее избранник стали появляться вместе на красных дорожках и светских мероприятиях. Поклонники Хайди были счастливы, что их любимица наконец обрела счастье в личной жизни, а наш физиогномист уверял, что у Клум и Каулитца царит полное взаимопонимание.

Судя по всему, влюбленные настолько уверены друг в друге, что решили сыграть свадьбу. Этой радостной новостью супермодель поделилась в своем Инстаграме.

Хайди опубликовала снимок с внушительным помолвочным кольцом и написала: «Я сказала: ''Да!''». Фанаты Клум в комментариях принялись поздравлять ее. Многие поклонники уверены, что жених и невеста не будут устраивать пышную свадебную церемонию. Однако сама супермодель предпочитает пока не распространяться о деталях бракосочетания.