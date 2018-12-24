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    45-летняя Хайди Клум выходит замуж за 29-летнего Тома Каулитца

    24.12.2018
    24 декабря в своем Инстаграме Хайди Клум сообщила радостную новость о том, что обручилась со своим возлюбленным Томом Каулитцем. Поклонники супермодели поздравили ее с этим радостным событием. 

    В середине марта этого года в прессе появилась информация о том, что Хайди Клум закрутила роман с гитаристом популярной группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Поначалу влюбленные предпочитали скрывать свои отношения, но вскоре папарацци застали их во время романтических каникул в Мексике. После этого супермодель и ее избранник стали появляться вместе на красных дорожках и светских мероприятиях. Поклонники Хайди были счастливы, что их любимица наконец обрела счастье в личной жизни, а наш физиогномист уверял, что у Клум и Каулитца царит полное взаимопонимание

    Судя по всему, влюбленные настолько уверены друг в друге, что решили сыграть свадьбу. Этой радостной новостью супермодель поделилась в своем Инстаграме.

    Хайди опубликовала снимок с внушительным помолвочным кольцом и написала: «Я сказала: ''Да!''». Фанаты Клум в комментариях принялись поздравлять ее. Многие поклонники уверены, что жених и невеста не будут устраивать пышную свадебную церемонию. Однако сама супермодель предпочитает пока не распространяться о деталях бракосочетания. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram, Getty Images, Legion-Media.ru, East News
    Теги:

    Хайди Клум, Том Каулитц

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    Комментарии (10) Добавить комментарий
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    • Они классные! Но сейчас тут набегут и скажут "Мама с сыном". А когда мужчина на 30 лет старше, тогда все в порядке, так и должно быть.

    • Прекрасная новость! Вот утерла нос злопыхатели! Брааавоо!!

    • Сколько я спала?

    • Неумная тетя

    • Гармоничная пара

    • Гость

      Прекрасная новость! Вот утерла нос злопыхатели! Брааавоо!!

      Каким злопыхателям? бывшему мужу, что ли?

    • ФИО

      Они классные! Но сейчас тут набегут и скажут "Мама с сыном". А когда мужчина на 30 лет старше, тогда все в порядке, так и должно быть.

      Да я бы сказала, бабушка с внуком...

    • Гость

      Гармоничная пара

      Так он же раньше вместе с братом был другой ориентации

    • Хайди вообще не может без штанов!Лишь бы с мужиком, неважно каким!Все её мужики, а их не сосчитать, отстойные!Виснет на них. Лучше бы одного нашла нормального, который бы ей соответствовал!

    • Гость

      Хайди вообще не может без штанов! Лишь бы с мужиком, неважно каким! Все её мужики, а их не сосчитать, отстойные! Виснет на них. Лучше бы одного нашла нормального, который бы ей соответствовал!

      Не, ну почему отстойные? Сил ничего так был, конечно очень черный, но по крайней мере талантливый человек и с чувством собственного достоинства, и дочь ее старшую удочерил и не скандалил при разводе, все культурно было. Ну а потом да, телохранитель, альфонс какой-то, этот парень намного моложе ... как престарелая нимфоманка себя ведет.

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