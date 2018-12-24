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    Елизавета Боярская раскрыла, ради чего выходит из декрета пораньше

    24.12.2018
    Елизавета Боярская стала матерью во второй раз в начале декабря. Однако уже сейчас актриса готова вернуться к репетициям ради нового спектакля, о котором рассказала в своем микроблоге. 

    5 декабря в одной из клиник Санкт-Петербурга на свет появился второй сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева. Первым радостной новостью о прибавлении в семье актеров сообщил брат молодой матери Сергей. Он заверил журналистов, что с его знаменитой сестрой все в порядке и она чувствует себя прекрасно. Вскоре и сама Елизавета вышла на связь с поклонниками и поблагодарила всех за многочисленные поздравления. Еще во время беременности Боярская давала понять, что не намерена надолго задерживаться в декрете. До самых последних месяцев актриса приезжала на репетиции в театр, а недавно призналась, что скоро вновь выйдет на сцену. 

    «Мы попытались создать симбиоз драмы, слова и музыки обрамленный в (супер-непривычное и новое для меня), но фантастически-выразительное художественное решение, — 3D проекций...» — написала актриса в своем микроблоге. 

    В новой постановке Елизавета играет роль Марины Цветаевой. Многие поклонники с нетерпением ждут премьеры, которая состоится уже в январе 2019 года. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Instagram
    Теги:

    Елизавета Боярская, Максим Матвеев

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