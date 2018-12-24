Елизавета Боярская раскрыла, ради чего выходит из декрета пораньше

5 декабря в одной из клиник Санкт-Петербурга на свет появился второй сын Елизаветы Боярской и Максима Матвеева. Первым радостной новостью о прибавлении в семье актеров сообщил брат молодой матери Сергей. Он заверил журналистов, что с его знаменитой сестрой все в порядке и она чувствует себя прекрасно. Вскоре и сама Елизавета вышла на связь с поклонниками и поблагодарила всех за многочисленные поздравления. Еще во время беременности Боярская давала понять, что не намерена надолго задерживаться в декрете. До самых последних месяцев актриса приезжала на репетиции в театр, а недавно призналась, что скоро вновь выйдет на сцену.
В новой постановке Елизавета играет роль Марины Цветаевой. Многие поклонники с нетерпением ждут премьеры, которая состоится уже в январе 2019 года.