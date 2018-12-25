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    Отец Меган Маркл встретил Рождество в одиночестве

    25.12.2018
    Пока 37-летняя Меган Маркл празднует Рождество в кругу королевской семьи, ее отец, 74-летний Томас Маркл, остался в этом году в канун праздника один. Мужчина находился в своем доме в Мексике. 

    В последние несколько месяцев отношения Меган Маркл с отцом Томасом напряженные и сложные. Мужчина несколько раз давал СМИ интервью о своей дочери, хотя Меган просила его это не делать. Родственники не разговаривают уже с мая, а сестра Меган Саманта настойчиво требует, чтобы та помирилась с отцом. 

    На днях она даже отправила герцогине рождественскую открытку с очередным призывом провести праздники с семьей. По словам Саманты, их отец уже не молод, и ему очень больно от того, что Меган его игнорирует. 

    В свою очередь, герцогиня встретила Рождество с членами королевской семьи. А вот ее отец остался в канун праздника в одиночестве. Как сообщает британское издание Daily Mail, Томас был замечен в своем доме в Мексике. К слову, его старшие дети также не сочли нужным навестить отца. По словам источника, мужчина планировал отметить Рождество, раздавая подарки бедным детям на границе Мексики и США.

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    Текст: Анна Кузнецова Фото: Legion-Media.ru, Getty Images
    Теги:

    Меган Маркл, Принц Гарри, Томас Маркл

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    Комментарии (59) Добавить комментарий
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    • А Саманта и Томас младший только орут и требуют, а чего сами к папеньке не приехали?) Не взяли к себе на праздники? Всё лицемерие семейки во всей красе)

    • Из-за дочери у Томаса инфаркт и он переехал в Мексику, спасаясьот папарацци. Плюс там лечение дешевле, на которое у него нет денег. Если бы не недогерцогиня, у Томаса не былобы ни инфаркта, ни стрессовой жизни, которые ему устроили папарацци, охотящиеся на него 24 часа в сутки. Пишут, он даже дома не может открыть занавески, не то что выйти в магазин. И после этого ему видите ли запрещают общаться с прессой. Травля отца, доведение до смерти. На заметку родителям, которые вкладывают несправедливо все деньги в одного ребенка. Плюс надо смотреть от кого рожаешь, неудивительно, что у дочери такое поведение, учитывая, что ее мать на него залезла пока убирала полы в его доме с детьми и его женой. Залезла изалетела. А потом спихнула дочь на него как только понадобилось оплачивать обучение.

    • Гость

      А Саманта и Томас младший только орут и требуют, а чего сами к папеньке не приехали?) Не взяли к себе на праздники? Всё лицемерие семейки во всей красе)

      вы такие простые Папа лечится и живет в Мексике, Саманта должна со всей семьей купить себе билеты и гостиницы на рождественские праздники в чужой стране? Не думали, что это для них неподъемные деньги?Или вы тоже запросто могли бы вывезти всюсемью на новый год в самый дорогой сезон на курорт? Мозгами думать надо. А отец, вероятно, не может уехать, у него с сердцем проблемы. А вот Маркл могла быпросто ему оплатить охрану или поселить на виллу охраняемую, чтобы его не доканывали папарацци. Да куда там, она даже "любимой" маменьке квартиру со стиралкой не сняла когда уже была помолвлена и жила засчет Гарри, тратила миллионы чужие на наряды. Передсвадьбой мать засняли в общественной прачечной, бедно одетую и стирающую тяжелое белье.

    • Меган просила отца прекратить общаться со СМИ, раздавать свои интервью, выставлять все напоказ и тогда они смогут общаться. Но куда там, ему куда важнее пиариться. Это на словах он любит дочь и готов все для нее сделать, а на деле ему важнее пиар. Вот на прошлой неделе снова давал интервью.

    • Ничего удивительного. От осинки не родятся апельсинки. "Герцогиня" - часть своей семьи, где в качестве "суперстар" она смотрится органично, но на фоне БКС ее "слава" меркнет, что безумно ее раздражает. Отсюда и все попытки любыми путями вылезть на первый план.

    • Гость

      вы такие простые Папа лечится и живет в Мексике, Саманта должна со всей семьей купить себе билеты и гостиницы на рождественские праздники в чужой стране? Не думали, что это для них неподъемные деньги?

      Да неужели? Что-то сеструха нашла деньги чтобы слетать в Англию и попиариться возле королевского дворца. А вот в Мексику, которая гораздо ближе и билеты недорогие, она конечно не в состоянии прилететь....

    • Интересно, а сводный брат Меган кем работает?

    • Гость

      Меган просила отца прекратить общаться со СМИ, раздавать свои интервью, выставлять все напоказ и тогда они смогут общаться. Но куда там, ему куда важнее пиариться. Это на словах он любит дочь и готов все для нее сделать, а на деле ему важнее пиар. Вот на прошлой неделе снова давал интервью.

      Да чтовы? Как она могла просить, когда она с ним вообще не общалась как только Гарри появился? Не отвечала, пропала с радаров? Отец весь испереживался, он начал узнавать оней из новостей! Он говорил, что видит, чтодочери запрещают, он святоверит, что дочурка наивная жертва, это бкс ее держит взаперти и перехватывает вселюбовные дочкины письма! И ничего, что за ним бегает толпа журналистов? Вот если вам будутжурналисты задаватьвопросы наперебой, караулить удома, вы хотя бы на простейшие вопросы ответите? тем более, ТОмас, который вообще не знает, как с ними себя вести? Его позвали на свдьбу за короткое время так, чтобы он не смог подготовиться, и послали журалистов на примерку костюма, чтобыбыла причина ему выдать красную карточку и отменить приглашение. иначе как быузнали журналисты о месте и дате примерки, если примерку оплатила и заказала Маркл? Не надоляля, он вообще молчит и никуда не выходит, даже захлебом! Бедный мужчина. На фоне этого стресса и предательства, чувства долга перед дочерью, которую он не может защититьот злой бкс (как она ему представила), уу него случился инфаркт. И доча его планомерно добивает.

    • Гость

      Да чтовы? Как она могла просить, когда она с ним вообще не общалась как только Гарри появился? Не отвечала, пропала с радаров?

      Не сочиняйте, общалась она с ним. И прекратила общение только когда он начал лезьт в СМИ, хотя она его изначально просила этого не делать.

    • й, сестер, бабушек, родителей,

      деньги на одну в Англию и не в Рождество - это одна цена, а вывезти всюсемью с детьми в сезон на курорт в РОждество - другая, не находите?

      Что-то в Англию она без семьи летала. И к отцу могла бы дня на 3 - 4 тоже одна слетать. Или пиар не тот?!

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