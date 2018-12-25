Отец Меган Маркл встретил Рождество в одиночестве

Пока 37-летняя Меган Маркл празднует Рождество в кругу королевской семьи, ее отец, 74-летний Томас Маркл, остался в этом году в канун праздника один. Мужчина находился в своем доме в Мексике.

1 2 3 4 5 6 Отец Меган Маркл остался на Рождество один

В последние несколько месяцев отношения Меган Маркл с отцом Томасом напряженные и сложные. Мужчина несколько раз давал СМИ интервью о своей дочери, хотя Меган просила его это не делать. Родственники не разговаривают уже с мая, а сестра Меган Саманта настойчиво требует, чтобы та помирилась с отцом.



На днях она даже отправила герцогине рождественскую открытку с очередным призывом провести праздники с семьей. По словам Саманты, их отец уже не молод, и ему очень больно от того, что Меган его игнорирует.



В свою очередь, герцогиня встретила Рождество с членами королевской семьи. А вот ее отец остался в канун праздника в одиночестве. Как сообщает британское издание Daily Mail, Томас был замечен в своем доме в Мексике. К слову, его старшие дети также не сочли нужным навестить отца. По словам источника, мужчина планировал отметить Рождество, раздавая подарки бедным детям на границе Мексики и США.

