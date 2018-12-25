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    Ханна рассказала, столько стоили ее роды в Америке

    25.12.2018
    В сентябре этого года Ханна впервые стала мамой. На днях певица стала гостьей шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной», где раскрыла некоторые подробности недавних родов в США. 

    В 2015-м Ханна вышла замуж за директора продюсерского центра Black Star Пашу. В сентябре этого года 27-летняя исполнительница подарила мужу дочку, имя которой супруги пока не раскрывают.

    На днях певица стала гостьей шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной». Во время беседы с телеведущей Ханна рассказала о том, сколько стоили ее роды в США.

    «Стоимость родов в Америке варьируется от пяти тысяч долларов до десяти тысяч долларов. Это зависит от врача и от клиники, в которой ты рожаешь», — поделилась девушка.

    Как отметила певица, именно ее муж настоял на том, чтобы малышка появилась на свет в США: «Он даже меня не спрашивал. Он сказал о том, что если я останусь в Москве, то буду работать до последнего и роды на съемках мне не очень нужны. Мы уехали, когда я была на седьмом месяце беременности. На самом деле я не брала ничего, кроме кроссовок, пары туник и купальника. И все что я делала — это гуляла и плавала в океане».  

    Ханна также добавила, что супруг не присутствовал на родах, потому что она хотела, чтобы Пашу сразу увидел малышку, а не процесс ее появления на свет. 

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Певица Ханна

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    Комментарии (1) Добавить комментарий
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    • Такие дешевые роды?? Почему? Как-то не верится, что без страховки и так дешево. Тыс 25-30 должно быть.

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