Ханна рассказала, столько стоили ее роды в Америке

В сентябре этого года Ханна впервые стала мамой. На днях певица стала гостьей шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной», где раскрыла некоторые подробности недавних родов в США.



1 2 3 4 5 Певица Ханна рассказала о том, сколько стоили ее роды в Америке

В 2015-м Ханна вышла замуж за директора продюсерского центра Black Star Пашу. В сентябре этого года 27-летняя исполнительница подарила мужу дочку, имя которой супруги пока не раскрывают.



На днях певица стала гостьей шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной». Во время беседы с телеведущей Ханна рассказала о том, сколько стоили ее роды в США.

«Стоимость родов в Америке варьируется от пяти тысяч долларов до десяти тысяч долларов. Это зависит от врача и от клиники, в которой ты рожаешь», — поделилась девушка.

Как отметила певица, именно ее муж настоял на том, чтобы малышка появилась на свет в США: «Он даже меня не спрашивал. Он сказал о том, что если я останусь в Москве, то буду работать до последнего и роды на съемках мне не очень нужны. Мы уехали, когда я была на седьмом месяце беременности. На самом деле я не брала ничего, кроме кроссовок, пары туник и купальника. И все что я делала — это гуляла и плавала в океане».



Ханна также добавила, что супруг не присутствовал на родах, потому что она хотела, чтобы Пашу сразу увидел малышку, а не процесс ее появления на свет.