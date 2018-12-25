Ханна рассказала, столько стоили ее роды в Америке

В 2015-м Ханна вышла замуж за директора продюсерского центра Black Star Пашу. В сентябре этого года 27-летняя исполнительница подарила мужу дочку, имя которой супруги пока не раскрывают.
На днях певица стала гостьей шоу Регины Тодоренко «Пятница с Региной». Во время беседы с телеведущей Ханна рассказала о том, сколько стоили ее роды в США.
Как отметила певица, именно ее муж настоял на том, чтобы малышка появилась на свет в США: «Он даже меня не спрашивал. Он сказал о том, что если я останусь в Москве, то буду работать до последнего и роды на съемках мне не очень нужны. Мы уехали, когда я была на седьмом месяце беременности. На самом деле я не брала ничего, кроме кроссовок, пары туник и купальника. И все что я делала — это гуляла и плавала в океане».
Ханна также добавила, что супруг не присутствовал на родах, потому что она хотела, чтобы Пашу сразу увидел малышку, а не процесс ее появления на свет.