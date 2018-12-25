Ксения Собчак постриглась на фоне слухов о разладе в семье

В СМИ уже которую неделю обсуждают слухи о том, что брак Ксении Собчак и Максима Виторгана трещит по швам. На днях телеведущая сменила прическу, что дало повод многим ее подписчикам думать, что проблемы в ее семье действительно существуют.



1 2 3 4 5 Ксения Собчак подстриглась на фоне слухов о разладе в семье

Несколько недель назад в СМИ появилась информация о том, что брак 37-летней Ксении Собчак и 46-летнего Максима Виторгана вот-вот распадется. По слухам, телеведущая закрутила роман с театральным режиссером Константином Богомоловым, вместе с которым ее заметили на премьере фильма «Дом, который построил Джек». Слухи подогрело то, что супруги перестали носить обручальные кольца.



25 декабря Собчак выложила в Инстаграм фото с новой стрижкой — телеведущая отрезала несколько сантиметров длины волос. «Подстриглась! В Новый Год — с новой стрижкой! Как вам?» — подписала снимок Ксения.

Для многих подписчиков эта публикация стала поводом думать, что отношения знаменитости с мужем действительно испортились.

«С новой прической… и с новым мужчиной», «Отрезала каре — рассталась с парнем», «Говорят,что с новой стрижки и новая жизнь начинается», — писали комментаторы под фото.



Тем не менее смену образа Ксении вряд ли можно назвать радикальной, поэтому не стоит делать поспешных выводов о семейном статусе знаменитости по ее прическе.