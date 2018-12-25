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    Ксения Собчак постриглась на фоне слухов о разладе в семье

    25.12.2018
    В СМИ уже которую неделю обсуждают слухи о том, что брак Ксении Собчак и Максима Виторгана трещит по швам. На днях телеведущая сменила прическу, что дало повод многим ее подписчикам думать, что проблемы в ее семье действительно существуют. 

    Несколько недель назад в СМИ появилась информация о том, что брак 37-летней Ксении Собчак и 46-летнего Максима Виторгана вот-вот распадется. По слухам, телеведущая закрутила роман с театральным режиссером Константином Богомоловым, вместе с которым ее заметили на премьере фильма «Дом, который построил Джек». Слухи подогрело то, что супруги перестали носить обручальные кольца.

    25 декабря Собчак выложила в Инстаграм фото с новой стрижкой — телеведущая отрезала несколько сантиметров длины волос. «Подстриглась! В Новый Год — с новой стрижкой! Как вам?» — подписала снимок Ксения.

    Для многих подписчиков эта публикация стала поводом думать, что отношения знаменитости с мужем действительно испортились.

    «С новой прической… и с новым мужчиной», «Отрезала каре — рассталась с парнем», «Говорят,что с новой стрижки и новая жизнь начинается», — писали комментаторы под фото.

    Тем не менее смену образа Ксении вряд ли можно назвать радикальной, поэтому не стоит делать поспешных выводов о семейном статусе знаменитости по ее прическе.

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Ксения Собчак, Максим Виторган

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    Комментарии (5) Добавить комментарий
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    • А, каре.. А то я, начитавшись про дочку Успенской, уже представила бритую голову ) Ну так-то ладно, не особо разница заметна

    • И кольцо опять надела))

    • Кто -нибудь заметил разницу? Цвет волос ужасен, грязный, делает Собчак усталой и нездоровой. Я понимаю, модно, но нужно ж соображать, красит тебя эта мода или делает уродливой.

    • такой форме лица, как у Ксении, нужны объемные волосы, но никак не шторки-сосульки из тонких волос. на 5 фото с волнистыми волосами ей лучше и цвет бы поживее

    • При потери волос , стрижка не поможет .

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