«Одинаковые пижамки»: Оксана Самойлова придумала для всей своей семьи новую праздничную традицию

Для многих девушек Оксана Самойлова — пример для подражания. Девушка успевает следить за домом, заниматься воспитанием детей, уделять время мужу и уходу за собой. На днях знаменитость украсила дом к Новому году и нарядила всех членов своей семьи — мужа Джигана и дочек Ариелу, Лею и Майю — в одинаковые пижамы.
«Не удержалась в этом году и прикупила всем одинаковые пижамки. Это так бесит и так мило одновременно. Добавлю этот пунктик к своим новогодним традициям — наряжать новогоднюю елку под новогоднюю музыку в новогодних пижамках», — написала Оксана под фото.
Напомним, недавно Самойлова и Джиган сделали себе шикарный подарок — после двух лет поисков супруги купили новый дом и уже переехали в него.
не верится им абсолютно, потом узнаем, что у мужа любовница и не одна.