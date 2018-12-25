«Одинаковые пижамки»: Оксана Самойлова придумала для всей своей семьи новую праздничную традицию

Оксана Самойлова вовсю готовится к встрече Нового года. На днях знаменитость украсила елку и одела детей и мужа в одинаковые праздничные пижамы.

1 2 3 4 5 Оксана Самойлова нарядила домочадцев в одинаковые пижамы

Для многих девушек Оксана Самойлова — пример для подражания. Девушка успевает следить за домом, заниматься воспитанием детей, уделять время мужу и уходу за собой. На днях знаменитость украсила дом к Новому году и нарядила всех членов своей семьи — мужа Джигана и дочек Ариелу, Лею и Майю — в одинаковые пижамы.



«Не удержалась в этом году и прикупила всем одинаковые пижамки. Это так бесит и так мило одновременно. Добавлю этот пунктик к своим новогодним традициям — наряжать новогоднюю елку под новогоднюю музыку в новогодних пижамках», — написала Оксана под фото.



Напомним, недавно Самойлова и Джиган сделали себе шикарный подарок — после двух лет поисков супруги купили новый дом и уже переехали в него.

