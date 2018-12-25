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    «Одинаковые пижамки»: Оксана Самойлова придумала для всей своей семьи новую праздничную традицию

    25.12.2018
    Оксана Самойлова вовсю готовится к встрече Нового года. На днях знаменитость украсила елку и одела детей и мужа в одинаковые праздничные пижамы. 

    Для многих девушек Оксана Самойлова — пример для подражания. Девушка успевает следить за домом, заниматься воспитанием детей, уделять время мужу и уходу за собой. На днях знаменитость украсила дом к Новому году и нарядила всех членов своей семьи — мужа Джигана и дочек Ариелу, Лею и Майю — в одинаковые пижамы.

    «Не удержалась в этом году и прикупила всем одинаковые пижамки. Это так бесит и так мило одновременно. Добавлю этот пунктик к своим новогодним традициям — наряжать новогоднюю елку под новогоднюю музыку в новогодних пижамках», — написала Оксана под фото.

    Напомним, недавно Самойлова и Джиган сделали себе шикарный подарок — после двух лет поисков супруги купили новый дом и уже переехали в него

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    Текст: Анна Селезнева Фото: Instagram
    Теги:

    Оксана Самойлова, Джиган

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    Комментарии (2) Добавить комментарий
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    • не верится им абсолютно, потом узнаем, что у мужа любовница и не одна.

    • У Тарасовых круче получилось, мимимишнее )))

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