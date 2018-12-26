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    Елизавета Боярская показала первое видео с маленьким сыном

    26.12.2018
    Елизавета Боярская наслаждается временем, которое проводит со своей семьей и новорожденным сыном, ведь скоро ей предстоит вернуться на работу в театр. 25 декабря актриса опубликовала ролик с мужем Максимом Матвеевым и малышом. 

    5 декабря Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали родителями во второй раз. Первым эту радостную новость журналистам сообщил брат актрисы Сергей. Вскоре и счастливый отец малыша подтвердил эту информацию, опубликовав первое фото с младшим сыном. А вот Елизавета, которая довольно долго скрывала своего первенца Андрея, ограничилась словами благодарности поклонникам, которые поздравили ее с прибавлением в семье. 

    Впрочем, на днях Боярская все же опубликовала первый ролик с малышом. «Это Питер, детка!» — подписала актриса видео с прогулки с мужем и младшим сыном. 

    Интернет-пользователи радуются за счастливых родителей и желают им как можно чаще проводить время именно так. Многие фолловеры также отметили, что без макияжа Елизавета выглядит особенно молодо. 

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    Текст: Вероника Пыльнова Фото: Андрей Калмыков/Woman.ru, @tarasovm, Instagram
    Теги:

    Елизавета Боярская

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