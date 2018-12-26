Екатерина Андреева заявила, что не смотрит телевидение

25 декабря Екатерина Андреева дала новое интервью, в котором сделала неожиданное заявление. Оказалось, ведущая, которая больше 20 лет появляется в эфире Первого канала, недолюбливает телевидение.

1 2 3 4 5 Екатерина Андреева сообщила, что не смотрит телевидение

На данный момент Екатерина Андреева является одной из самых известных и узнаваемых телеведущих. Больше двадцати лет она появляется в эфире Первого канала и рассказывает зрителям о последних новостях России и зарубежья. На днях выяснилась, что сама Екатерина с осторожностью относится к телевидению. «Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана», — призналась Екатерина в интервью российской службе BBC.

Также в разговоре с корреспондентом Андреева заявила, что ее настоящий возраст — 52 года, а вовсе не 57 лет, как заявлено в некоторых источниках.

«Я как Нефертити или Тутанхамон. Про них обычно пишут: родился около III-V века до нашей эры», — пошутила Екатерина. Впрочем, интернет-пользователи считают, что даже для 52 лет телеведущая выглядит невероятно молодо. К тому же ей удается поддерживать себя в форме.