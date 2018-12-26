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Екатерина Андреева заявила, что не смотрит телевидение

25 декабря Екатерина Андреева дала новое интервью, в котором сделала неожиданное заявление. Оказалось, ведущая, которая больше 20 лет появляется в эфире Первого канала, недолюбливает телевидение. 

На данный момент Екатерина Андреева является одной из самых известных и узнаваемых телеведущих. Больше двадцати лет она появляется в эфире Первого канала и рассказывает зрителям о последних новостях России и зарубежья. На днях выяснилась, что сама Екатерина с осторожностью относится к телевидению. «Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья. Я себя очень люблю, для того чтобы не давать разрушать свои нейроны, связи в мозге тем, кто агрессивен очень с экрана», — призналась Екатерина в интервью российской службе BBC

Также в разговоре с корреспондентом Андреева заявила, что ее настоящий возраст — 52 года, а вовсе не 57 лет, как заявлено в некоторых источниках.

«Я как Нефертити или Тутанхамон. Про них обычно пишут: родился около III-V века до нашей эры», — пошутила Екатерина. Впрочем, интернет-пользователи считают, что даже для 52 лет телеведущая выглядит невероятно молодо. К тому же ей удается поддерживать себя в форме. 

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26 декабря 2018
Текст Вероника Пыльнова
Фото Legion-Media.ru, Instagram
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Екатерина Андреева

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Екатерина, вам 42, вы просто забыли.

  • Повезло с генетикой,нет лишнего веса,кожа хорошая и здоровье в порядке.Желаю ей и в 62 года выглядеть на 20 лет моложе.

  • Верх цинизма.

  • Много работает над собой вот и выглядит прекрасно!!

  • Гость

    Много работает над собой вот и выглядит прекрасно!!

    что значит работать над собой в этом случае? что вы имеете в виду?

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