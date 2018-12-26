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Олимпийский чемпион Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры

Биатлонист Антон Шипулин покидает большой спорт. Выставочная «Рождественская гонка» в Германии станет для него последней.

25 декабря олимпийский чемпион Антон Шипулин собрал пресс-конференцию, на которой сообщил: «Я принял решение, что моя спортивная карьера заканчивается».

В интервью корреспонденту «Матч ТВ» Шипулин рассказал, что не может продолжать заниматься профессиональным спортом в такой обстановке: «Сейчас биатлон стал грязным и политизированным, в него вмешиваются третьи-четвертые-пятые лица и мешают нам просто выходить на старт».

Также среди причин, которые заставили спортсмена принять это непростое решение, отстранение от Олимпийских игр в Пхенчхане, новые расследования австрийской полиции, проблемы со здоровьем и желание больше времени проводить с семьей.

В своем Инстаграме олимпийский чемпион анонсировал свой заключительный старт: «Надеюсь, нам удастся вас порадовать еще раз на ''Рождественской гонке'', которая пройдет 29 декабря и станет заключительной в моей профессиональной карьере» (орфография и пунктуация автора сохранены). Напомним, «Рождественская гонка» — ежегодное мероприятие, которое проходит на футбольном стадионе в немецком Гельзенкирхене.

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26 декабря 2018
Текст Алиса Карпенко
Фото Максим Григорьев/ТАСС, Getty Images, Instagram
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Антон Шипулин

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Красавчик😘очень мне нравится, как спортсмен. Очень жаль, что принял такое решение, но он прав, в спорте сейчас творится чёрт знает что. Э

  • Спасибо Вам, Антон! Хотя мне, как зрителю и болельщику жаль расставаться с Вами. Счастья Вам и успехов в дальнейшей жизни.

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