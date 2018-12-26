Олимпийский чемпион Антон Шипулин объявил о завершении спортивной карьеры

Биатлонист Антон Шипулин покидает большой спорт. Выставочная «Рождественская гонка» в Германии станет для него последней.



1 2 3 4 5 6 Биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры

25 декабря олимпийский чемпион Антон Шипулин собрал пресс-конференцию, на которой сообщил: «Я принял решение, что моя спортивная карьера заканчивается».



В интервью корреспонденту «Матч ТВ» Шипулин рассказал, что не может продолжать заниматься профессиональным спортом в такой обстановке: «Сейчас биатлон стал грязным и политизированным, в него вмешиваются третьи-четвертые-пятые лица и мешают нам просто выходить на старт».



Также среди причин, которые заставили спортсмена принять это непростое решение, отстранение от Олимпийских игр в Пхенчхане, новые расследования австрийской полиции, проблемы со здоровьем и желание больше времени проводить с семьей.



В своем Инстаграме олимпийский чемпион анонсировал свой заключительный старт: «Надеюсь, нам удастся вас порадовать еще раз на ''Рождественской гонке'', которая пройдет 29 декабря и станет заключительной в моей профессиональной карьере» (орфография и пунктуация автора сохранены). Напомним, «Рождественская гонка» — ежегодное мероприятие, которое проходит на футбольном стадионе в немецком Гельзенкирхене.



