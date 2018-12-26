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«Эмоции разрывают меня на кусочки»: Настя Ивлеева попрощалась с «Орлом и решкой»

На своей странице в Инстаграме Настя Ивлеева разместила трогательное видео. В нем телеведущая со слезами на глазах простилась с шоу «Орел и решка. Перезагрузка».

Анастасия Ивлеева опубликовала видео, объявив о завершении проекта «Орел и Решка. Перезагрузка», ведущей которого она являлась два года. Ролик представляет собой кадры из разных выпусков. В одном из них блогер сквозь слезы говорит: «Это было уникальное путешествие длиной в два года».

Под видео звезда надписала: «Сейчас я в полнейшем словесном ступоре от эмоций и воспоминаний, которые разрывают меня на кусочки!» (орфография и пунктуация автора сохранены)

В официальном аккаунте «Орла и решки» в Инстаграме появилась информация о том, что за время съемок проекта 3 героя посетили 80 мест по всему миру, а сколько километров преодолели, так и не смогли подсчитать — много!

Напомним, благодаря проекту канала «Пятница» Анастасия Ивлеева стала гораздо популярней. Она вышла за пределы Инстаграм-среды, покорив аудиторию федерального телевидения.

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26 декабря 2018
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Настя Ивлеева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Настюшка Опасность и Лорд Птушкин лучшие ведущие!!!

  • Она была неплоха в этой передаче. И партнер ее просто чудо доброе.

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