Принц Чарльз признался, что любит русскую духовную музыку

На днях принц Чарльз дал интервью одной из британских радиостанций, где рассказал о своих музыкальных предпочтениях. Как оказалось, сын Елизаветы II является поклонником православных песнопений.

Принц Чарльз признался, что любит православные песнопения

Члены британской королевской семьи редко позволяют своим поклонникам узнать о себе какую-то личную информацию. Но на днях 70-летний принц Чарльз сделал исключение из этого правила и рассказал ведущим радиостанции BBC Radio 3 о том, какой музыке отдает предпочтение.

Русская духовная музыка звучала и на свадьбе принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз

Как оказалось, сын королевы Елизаветы II — поклонник творчества Леонарда Коэна и русской духовной музыки. Чарльз признался, что православные песнопения были исполнены даже в день его свадьбы с Камиллой Паркер-Боулз.



Кроме того, принц Чарльз высказался о важности музыкального образования — по его мнению, искусство играет огромную роль в развитии экономики.