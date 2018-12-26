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Принц Чарльз признался, что любит русскую духовную музыку

На днях принц Чарльз дал интервью одной из британских радиостанций, где рассказал о своих музыкальных предпочтениях. Как оказалось, сын Елизаветы II является поклонником православных песнопений.
Принц Чарльз признался, что любит православные песнопения 
Принц Чарльз признался, что любит православные песнопения 

Члены британской королевской семьи редко позволяют своим поклонникам узнать о себе какую-то личную информацию. Но на днях 70-летний принц Чарльз сделал исключение из этого правила и рассказал ведущим радиостанции BBC Radio 3 о том, какой музыке отдает предпочтение.

Русская духовная музыка звучала и на свадьбе принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз 
Русская духовная музыка звучала и на свадьбе принца Чарльза и Камиллы Паркер-Боулз 

Как оказалось, сын королевы Елизаветы II — поклонник творчества Леонарда Коэна и русской духовной музыки. Чарльз признался, что православные песнопения были исполнены даже в день его свадьбы с Камиллой Паркер-Боулз.

Кроме того, принц Чарльз высказался о важности музыкального образования — по его мнению, искусство играет огромную роль в развитии экономики.  

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26 декабря 2018
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images, Legion-Media.ru

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Что-то давно его Камилла на публике не появлялась. И грустный Чарльз был вчера.

  • Какая прЭлесть

  • На него посмотришь, так похоже, что скорей русскую водочку он предпочитает))

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