Принц Чарльз признался, что любит русскую духовную музыку

Члены британской королевской семьи редко позволяют своим поклонникам узнать о себе какую-то личную информацию. Но на днях 70-летний принц Чарльз сделал исключение из этого правила и рассказал ведущим радиостанции BBC Radio 3 о том, какой музыке отдает предпочтение.
Как оказалось, сын королевы Елизаветы II — поклонник творчества Леонарда Коэна и русской духовной музыки. Чарльз признался, что православные песнопения были исполнены даже в день его свадьбы с Камиллой Паркер-Боулз.
Кроме того, принц Чарльз высказался о важности музыкального образования — по его мнению, искусство играет огромную роль в развитии экономики.