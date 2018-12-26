Семейное фото супругов Ревва в трусах не рассмешило их подписчиков

На днях 44-летний Александр Ревва выложил в Инстаграм фото, на котором вместе с супругой Анжеликой позирует без штанов. Снимок вызвал бурную реакцию подписчиков юмориста, которые не оценили его шутку.



1 2 3 4 5 Подписчики не оценили новое фото Александра Реввы с супругой

Александр Ревва, как и подобает юмористу, часто смешит своих подписчиков забавными фото и видео в Инстаграме. На днях артист выложил фото, на котором в компании жены Анжелики позирует в нижнем белье и носках. Брюки супруги на эту фотосессию не надели.



«Если вам на Новый год подарят обычные носки, не расстраивайтесь, загляните внутрь. Вдруг вы найдете еще один... очень красивый подарочек», — подписал кадр юморист.

Подписчики Реввы не оценили его шутку и раскритиковали снимок.

«Другим способом нужно привлекать внимание к себе, скажем, талантом», «Неужели приятно, когда твоей жене, матери твоих детей глазеют в промежность... Какая-то пошлятина», «И не стыдно вам? Совсем совесть потеряли», — писали комментаторы под фото. А как вам образ, который Александр и Анжелика выбрали для съемки?