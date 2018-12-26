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Алена Шишкова вернулась к натуральному цвету волос

26-летняя Алена Шишкова много лет была платиновой блондинкой. Теперь девушка решила вернуть своим локонам русый оттенок.

Для многих Алена Шишкова является примером того, как должна выглядеть идеальная девушка. На днях модель решила отказаться от пепельного блонда, в который последние несколько лет окрашивала свои локоны, и вернуться к натуральному цвету волос.

В этом Алене помог ее любимый стилист. «Кайфую! Как вам?» — написала знаменитость под фото, где предстала в новом облике.

Многие поклонники Шишковой уже забыли, как она выглядит с русыми волосами, и были приятно удивлены переменами в имидже модели. «Вам очень хорошо, естественно и красиво!», «Вам этот цвет больше подходит, оставайтесь такой», «Наконец мы этого дождались! Роскошная натуральность!» — осыпали комплиментами Алену подписчики.

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26 декабря 2018
Текст Анна Селезнева
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Алена Шишкова

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