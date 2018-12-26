Для многих Алена Шишкова является примером того, как должна выглядеть идеальная девушка. На днях модель решила отказаться от пепельного блонда, в который последние несколько лет окрашивала свои локоны, и вернуться к натуральному цвету волос.
В этом Алене помог ее любимый стилист. «Кайфую! Как вам?» — написала знаменитость под фото, где предстала в новом облике.
Многие поклонники Шишковой уже забыли, как она выглядит с русыми волосами, и были приятно удивлены переменами в имидже модели. «Вам очень хорошо, естественно и красиво!», «Вам этот цвет больше подходит, оставайтесь такой», «Наконец мы этого дождались! Роскошная натуральность!» — осыпали комплиментами Алену подписчики.
Алена Шишкова вернулась к натуральному цвету волос
Для многих Алена Шишкова является примером того, как должна выглядеть идеальная девушка. На днях модель решила отказаться от пепельного блонда, в который последние несколько лет окрашивала свои локоны, и вернуться к натуральному цвету волос.
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