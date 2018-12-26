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Принц Гарри пошел наперекор жене и все-таки отправился на рождественскую охоту

В этом году Меган Маркл попросила принца Гарри отказаться от участия в традиционной рождественской охоте. Однако герцог Сассекский продолжил соблюдать семейный обычай, несмотря на просьбы жены.
Принц Гарри отправился на рождественскую охоту, несмотря на просьбу Меган Маркл этого не делать 
Принц Гарри отправился на рождественскую охоту, несмотря на просьбу Меган Маркл этого не делать 

Двадцать лет подряд принц Гарри принимал участие в традиционной рождественской охоте вместе с отцом и братом — принцем Чарльзом и принцем Уильямом. Но в этом году Меган Маркл попросила супруга  отказаться от этого «кровавого спорта», так как является ярой защитницей прав животных.

По сообщениям СМИ, Гарри все же отправился на охоту 
По сообщениям СМИ, Гарри все же отправился на охоту 

Как ранее писали зарубежные СМИ, Гарри пошел на уступки жене, но теперь стало известно, что принц все-таки отправился на охоту. Как сообщает портал Daily Mail со ссылкой на источник в Кенсингтонском дворце, Меган вовсе не запрещала мужу и далее соблюдать эту семейную традицию. Таким образом, герцог Сассекский беспрепятственно отправился стрелять в животных и птиц вместе с отцом и братом.

Что на самом деле думает Меган Маркл о рождественской охоте, в которой ее супруг участвует уже больше двадцати лет, остается неизвестно.  

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26 декабря 2018
Текст Анна Селезнева
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Он и не знал, наверное, что хотел не ехать на охоту. СМС пишут выдумки, развлекают нас.

  • Невероятно ценая информация. Теперь, моя жизнь изменится навсегда.

  • Теперь оказывается, что "ярая защитница животных" уже не против охоты? Я смотрю, мифы о "убежденной феминистке, защитнице животных, до знакомства с Гарри ничего не знавшей о БКС" ( видимо, о существовании самого Объединенного королевства она до знакомства с принцем тож ничего не слышала, угу. Ненуачо, уж врать так врать!) лопаются прямо на глазах. На месте Гарри я бы задумалась.

  • Короче говоря, журналисты тупо соврамши

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