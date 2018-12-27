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Милана Тюльпанова показала, как играет с полуторагодовалым сыном

Несколько дней назад Милане Тюльпановой удалось забрать полуторагодовалого сына Артемия у Александра Кержакова. В новом видео в Инстаграме девушка показала, как проводит время с малышом. 

Бракоразводный процесс между Миланой Тюльпановой и Александром Кержаковым длится уже несколько месяцев. Девушка долгое время добивалась того, чтобы их полуторагодовалый сын Артемий жил с ней. 24 декабря стало известно, что Милане удалось забрать малыша.

На днях Тюльпанова поделилась с подписчиками кадрами того, как играет с Артемием. На видео мальчик улыбается маме и с радостью показывает ей свою игрушечную машину.

Напомним, ранее Александр Кержаков отказывался передавать сына матери, несмотря на постановления суда, обязывавшие его это сделать. «Саша намеренно меня подставляет тем, что не дает наладить контакт с сыном. Нужно понимать, что если ребенок прожил с тобой такое количество времени и привык к тебе, ему необходимо время, чтобы адаптироваться рядом со мной — человеком, которого он, благодаря Саше, так редко видел. Я все-таки его мать. Однако у Саши есть цель показать обществу, что у меня нет контакта с ребенком», — недавно рассказывала в интервью нашему порталу Милана

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27 декабря 2018
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Милана Кержакова (Тюльпанова)

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Я так рада за Милану)это вообще супер,что она сейчас с ребенком со своим.Дай Бог чтобы все у нее в жизни было хорошо.глаза ребенка на фото ,такие счастливые.это очень радует.

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