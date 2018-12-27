Меган Маркл намекнула на скорые роды

В октябре этого года на официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в Инстаграме появилась информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца. Как сообщали представители королевской семьи, герцог и герцогиня Сассекские станут родителями весной этого года. Правда, многие интернет-пользователи неоднократно отмечали, что живот у Меган слишком большой для такого маленького срока. Довольно часто интернет-пользователи также смеялись над женой принца Гарри, которая словно демонстративно подчеркивала свою беременность.
У Анвил была небольшая беседа с Маркл, речь в которой зашла о беременности и будущих родах. «Меган сказала, что она очень взволнована, осталось совсем немного», — сообщила Карен журналистам издания The DailyMail. Фотограф пожелала герцогине наслаждаться каждой бесценной минутой, которую та проведет со своим малышом.