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Меган Маркл намекнула на скорые роды

Согласно официальным данным Кенсингтонского дворца Меган Маркл должна родить весной 2019 года. Однако сама герцогиня Сассекская на днях дала понять, что произойдет это куда раньше. 
  • Принц Гарри, Меган Маркл
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    Меган Маркл намекнула, что они с принцем Гарри довольно скоро станут родителями
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В октябре этого года на официальном аккаунте Кенсингтонского дворца в Инстаграме появилась информация о том, что принц Гарри и Меган Маркл ждут первенца. Как сообщали представители королевской семьи, герцог и герцогиня Сассекские станут родителями весной этого года. Правда, многие интернет-пользователи неоднократно отмечали, что живот у Меган слишком большой для такого маленького срока. Довольно часто интернет-пользователи также смеялись над женой принца Гарри, которая словно демонстративно подчеркивала свою беременность.

Ясность внесла фотограф Карен Анвил, сделавшая снимок двоих принцев и двух герцогинь во время одного и недавних мероприятий. 

У Анвил была небольшая беседа с Маркл, речь в которой зашла о беременности и будущих родах. «Меган сказала, что она очень взволнована, осталось совсем немного», — сообщила Карен журналистам издания The DailyMail. Фотограф пожелала герцогине наслаждаться каждой бесценной минутой, которую та проведет со своим малышом. 

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27 декабря 2018
Текст Вероника Пыльнова
Фото Legion-Media.ru, Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри, Все о беременности Меган Маркл

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Значит все-таки забеременела до свадьбы, как многие и писали

  • Гость

    Значит все-таки забеременела до свадьбы, как многие и писали

    иначе Баба Лиза никогда бы не одобрила этот брак)

  • Гость

    иначе Баба Лиза никогда бы не одобрила этот брак)

    Они объявили о помолвке в ноябре) не год же она беременная ходит, одобрение было давно получено

  • Гость

    Значит все-таки забеременела до свадьбы, как многие и писали

    да ну канеш, особенно "многие")) клушенции такие "многие" подхватили радостный клич) Что, реально не видите, что меган на 6м месяце? Ну и всяко помолвка была раньше, чем наступила беременность, то есть Королева одобрила этот брак, как бы вам не хотелось обратное узреть.

  • Скорее это объясняет «Дайте Меган, что она хочнт», и то, что майская свадьба не была отменена. Но, фраза «Осталось совсем немного» не обязательно означает «на днях». Месяц офицально не назывался, а март — это тоже весна, не так ли?

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