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«Выгляжу я ужасно, я знаю»: Регина Тодоренко высказалась об изменившейся внешности

Около трех недель назад Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями. Некоторое время ведущая избегала появляться в Инстаграме, но теперь все чаще выходит на связь с поклонниками. 

5 декабря у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын. Несмотря на беременность телеведущая продолжала упорно работать над своим авторским шоу. К проекту она вернулась уже спустя две недели после появления ребенка на свет. Сейчас большую часть своих фото и видео для Инстаграма Регина снимает без макияжа. И хотя Тодоренко мечтает как можно скорее вернуть свою добеременную форму, она вовсе не переживает из-за того, как выглядит сейчас. 

Тодоренко опубликовала видеоролик, на котором позирует без мейк-апа. «Выгляжу я ужасно, я знаю. Но я же мать, мне можно», — весело заявила Регина. 

Впрочем, большинство поклонников ведущей считают, что она прекрасно выглядит вне зависимости от наличия или отсутствия макияжа. Однако многие заметили, что Тодоренко кажется очень уставшей. Вполне возможно, сейчас у Регины довольно часто случаются бессонные ночи из-за малыша. 

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27 декабря 2018
Текст Вероника Пыльнова
Фото Instagram
Теги

Регина Тодоренко, Влад Топалов

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