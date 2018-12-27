«Выгляжу я ужасно, я знаю»: Регина Тодоренко высказалась об изменившейся внешности

Около трех недель назад Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями. Некоторое время ведущая избегала появляться в Инстаграме, но теперь все чаще выходит на связь с поклонниками.

1 2 3 4 5 6 Регина Тодоренко появилась перед поклонниками без макияжа

5 декабря у Регины Тодоренко и Влада Топалова родился сын. Несмотря на беременность телеведущая продолжала упорно работать над своим авторским шоу. К проекту она вернулась уже спустя две недели после появления ребенка на свет. Сейчас большую часть своих фото и видео для Инстаграма Регина снимает без макияжа. И хотя Тодоренко мечтает как можно скорее вернуть свою добеременную форму, она вовсе не переживает из-за того, как выглядит сейчас.

Тодоренко опубликовала видеоролик, на котором позирует без мейк-апа. «Выгляжу я ужасно, я знаю. Но я же мать, мне можно», — весело заявила Регина.

Впрочем, большинство поклонников ведущей считают, что она прекрасно выглядит вне зависимости от наличия или отсутствия макияжа. Однако многие заметили, что Тодоренко кажется очень уставшей. Вполне возможно, сейчас у Регины довольно часто случаются бессонные ночи из-за малыша.