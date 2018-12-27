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Михаил Боярский признался, что женился на Ларисе Луппиан по глупости

На днях Михаил Боярский дал новое интервью, в котором рассказал о своей свадьбе с Ларисой Луппиан. Свое бракосочетание актер неожиданно для всех сравнил с присягой в армии. 

Михаил Боярский и Лариса Луппиан женаты уже 43 года. За это время у супругов родились дочь Елизавета, ставшая знаменитой актрисой, и сын Сергей, который стал политиков. Сейчас многие считают отношения Михаила и Ларисы идеальными. Однако сам Боярский в новом интервью журналистам «Аргументы и факты» заявил, что женился на Луппиан по глупости.

«Я с умилением смотрю на снимки в фотоателье, где невеста и жених запечатлели себя в белой фате и черном костюме. В этом есть определенная доля мещанства и нет душевности. Не каждый же солдат хочет стоять с автоматом и приносить присягу. А это присяга. Хороший, красивый обычай, но я за то, чтобы свадьбу справлять, например, под водой…» — признался актер.

Лариса и вовсе считает свадебный обряд пошлым как и все публичные освещения личных взаимоотношений.

«Свадьба — настолько интимная вещь, касающаяся только двоих, что кричать на всех перекрестках, что мы сегодня стали мужем и женой и можем лечь в одну постель, мне кажется уже изначально фальшью, тем более сегодня», — объяснила Луппиан. По словам Ларисы, она хотела выйти замуж только ради ежедневной рутины. 

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27 декабря 2018
Текст Вероника Пыльнова
Фото Legion-Media.ru, PhotoXPress.ru, Persona Stars, Светлана Холявчук/ТАСС, Instagram
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Михаил Боярский, Лариса Луппиан

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Он сто раз уже это говорил и писал, все уже знают

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