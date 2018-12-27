«Я ужасный человек»: Евгения Медведева призналась, что подставляла коллег

За последние несколько месяцев Евгения Медведева стала одной из самых обсуждаемых российских фигуристок. В эфире Love Radio спортсменка ответила на вопрос о подлости.

1 2 3 4 5 Евгения Медведева призналась, что подставляла коллег

На прошедшем недавно в Саранске чемпионате России по фигурному катанию Евгения Медведева заняла седьмое место, так и не попав в команду, которая будет бороться за первенство в Европе. На днях спортсменка дала откровенное интервью в эфире Love Radio и сообщила: «Мои планы на сезон пошли не то что под откос, но не так, как я хотела. Закончился чемпионат России, и после него у меня в планах просто продолжать работать и тренироваться. Думаю, в этом сезоне я еще появлюсь на нескольких стартах, но на каких именно, еще точно неизвестно, так что врать не буду».

Ответила фигуристка и на вопрос о подлости: «Я честно не помню, кого я подставляла, но это было. Потому что порой понимаю, насколько я ужасный человек».

«Стекло в ботинки не сыпала — этого в фигурном катании уже давно нет», — подчеркнула Евгения.



Также Медведева ответила на некоторые вопросы об отношениях с мужчинами. В том числе фигуристка заявила, что не может терпеть нездоровую ревность. Для Евгении в избраннике важно еще и то, чтобы он выглядел ухоженным.