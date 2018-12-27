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«Я ужасный человек»: Евгения Медведева призналась, что подставляла коллег

За последние несколько месяцев Евгения Медведева стала одной из самых обсуждаемых российских фигуристок. В эфире Love Radio спортсменка ответила на вопрос о подлости. 

На прошедшем недавно в Саранске чемпионате России по фигурному катанию Евгения Медведева заняла седьмое место, так и не попав в команду, которая будет бороться за первенство в Европе. На днях спортсменка дала откровенное интервью в эфире Love Radio и сообщила: «Мои планы на сезон пошли не то что под откос, но не так, как я хотела. Закончился чемпионат России, и после него у меня в планах просто продолжать работать и тренироваться. Думаю, в этом сезоне я еще появлюсь на нескольких стартах, но на каких именно, еще точно неизвестно, так что врать не буду». 

Ответила фигуристка и на вопрос о подлости: «Я честно не помню, кого я подставляла, но это было. Потому что порой понимаю, насколько я ужасный человек».

«Стекло в ботинки не сыпала — этого в фигурном катании уже давно нет», — подчеркнула Евгения. 

Также Медведева ответила на некоторые вопросы об отношениях с мужчинами. В том числе фигуристка заявила, что не может терпеть нездоровую ревность. Для Евгении в избраннике важно еще и то, чтобы он выглядел ухоженным. 

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27 декабря 2018
Текст Вероника Пыльнова
Фото Getty Images, Instagram
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Евгения Медведева

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Медведева - "Я честно не помню, кого я подставляла, но это было". _______________________Я человек не злопамятный, сделаю зло и забуду....

  • У неё какая-то нездоровая агония пошла

  • Простая девчонка, не научилась еще свои мысли в сахарную вату обертывать, как многие селебрити.

  • Такое ощущение, что она в истерике. Зачем эти откровения, кто ее именно сейчас спрашивает о таких вещах? Публичное покаяние, что ли? Ощущение вины? Это в прошлом, сейчас другие проблемы, Женя, ну давай, соберись, поработай с психотерапевтом, отдохни и начинай работать на соревнования будущего года. Больно смотреть на тебя и слушать тоже.

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