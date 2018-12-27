Отечественные СМИ: Марат Башаров избил супругу и сломал ей нос

27 декабря жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова попала в больницу с закрытым переломом носа. Брат девушки сообщил, что виновником происшествия стал телеведущий.

1 2 3 ... 8 Марат Башаров сломал своей жене Елизавете Шевырковой нос

44-летний Марат Башаров известен своим вспыльчивым характером. Мужчина поднимал руку на свою бывшую жену Екатерину Архарову. В сентябре 2017 года Башаров женился в третий раз. Его избранницей стала Елизавета Шевыркова, подарившая ему сына Марселя. Тогда всем окружающим казалось, что в их семье царит идиллия. Однако, как оказалось, это не так.

Как сообщает «СтарХит» , 27 декабря супруга Башарова попала в больницу с закрытым переломом носа.

По словам родного брата девушки Федора, ее избил Марат. «Это произошло сегодня. Она находится в больнице», — рассказал журналистам мужчина. В качестве доказательства своих слов он предоставил справку из травматологического отделения подмосковной клинической больницы.



По словам Федора, подобный инцидент происходит уже не в первый раз. Мужчина рассказал, что год назад Елизавета попала в больницу с серьезной травмой руки, но тогда супруги не захотели афишировать произошедшее.