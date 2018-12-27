Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Отечественные СМИ: Марат Башаров избил супругу и сломал ей нос

27 декабря жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова попала в больницу с закрытым переломом носа. Брат девушки сообщил, что виновником происшествия стал телеведущий. 

44-летний Марат Башаров известен своим вспыльчивым характером. Мужчина поднимал руку на свою бывшую жену Екатерину Архарову. В сентябре 2017 года Башаров женился в третий раз. Его избранницей стала Елизавета Шевыркова, подарившая ему сына Марселя. Тогда всем окружающим казалось, что в их семье царит идиллия. Однако, как оказалось, это не так. 

Как сообщает «СтарХит», 27 декабря супруга Башарова попала в больницу с закрытым переломом носа.

По словам родного брата девушки Федора, ее избил Марат. «Это произошло сегодня. Она находится в больнице», — рассказал журналистам мужчина. В качестве доказательства своих слов он предоставил справку из травматологического отделения подмосковной клинической больницы. 

По словам Федора, подобный инцидент происходит уже не в первый раз. Мужчина рассказал, что год назад Елизавета попала в больницу с серьезной травмой руки, но тогда супруги не захотели афишировать произошедшее.

Перейти к обсуждению 40


27 декабря 2018
Текст Анна Кузнецова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
Теги

Екатерина Архарова, Марат Башаров

Реклама

40 комментариев Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Бежать от таких негодяев надо сразу!

  • Почему меня это не удивляет?

  • Опять за старое взялся...

  • Горбатого могила исправит.

  • Ничего себе, это ж насколько он жуткий человек, что натурально доходит до избиений с травмами? И ничего. У нас по закону, жен бить можно.

  • Вот увидите, он еще в 4 раз женится и каждая будет считать, что уж с ней-то он ни-ни! Как Кержаков

  • Слов нет.

  • Ну, Башаров в своем в репертуаре

  • Бинго

  • почему этого больного еще не посадили фу он давно неприязнь вызывает. на его фоне Джигурда ангел просто. Этот все знают что алкаши бьет жен!!! сколько можно терпеть!

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 260

Новое за сегодня

10 новых тем

Популярное за сегодня

9 популярных тем





© 2005-2018 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.