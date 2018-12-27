Самый богатый российский YouTube-блогер 2018-го: как он выглядит и на чем поднялся

В Сети опубликован годовой отчет о доходах топовых ютуберов. В 2018 больше всех заработал техно-блогер Wylsacom. Сколько? Читайте в нашем новом материале.

1 2 3 ... 9 Самым богатым российским YouTube-блогером стал Валентин Петухов и его канал Wylsacom

Недавно Российское исследовательское агентство блогеров (да, такое есть) подсчитало приблизительный заработок крупнейших отечественных YouTube-блогеров. Эксперты рассматривали лишь тех из них, для которых YouTube — основная площадка в социальных сетях.



По данным исследования, самым богатым блогером оказался Валентин Петухов (Wylsacom), который в 2018 году заработал на рекламе 82 миллиона рублей.

В тройку лидеров также вошли Юрий Дудь и обзорщик еды Oblomoff.



Кстати, совсем недавно мы писали о том, сколько зарабатывают дети-блогеры отечественного YouTube. И пусть в этот список они не попали, доходы у них, поверьте, баснословные!



