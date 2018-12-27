Самый богатый российский YouTube-блогер 2018-го: как он выглядит и на чем поднялся

Недавно Российское исследовательское агентство блогеров (да, такое есть) подсчитало приблизительный заработок крупнейших отечественных YouTube-блогеров. Эксперты рассматривали лишь тех из них, для которых YouTube — основная площадка в социальных сетях.
По данным исследования, самым богатым блогером оказался Валентин Петухов (Wylsacom), который в 2018 году заработал на рекламе 82 миллиона рублей.
В тройку лидеров также вошли Юрий Дудь и обзорщик еды Oblomoff.
Кстати, совсем недавно мы писали о том, сколько зарабатывают дети-блогеры отечественного YouTube. И пусть в этот список они не попали, доходы у них, поверьте, баснословные!
Кто вообще это смотрит? Неужели столько свободного времени у людей