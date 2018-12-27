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Самый богатый российский YouTube-блогер 2018-го: как он выглядит и на чем поднялся

В Сети опубликован годовой отчет о доходах топовых ютуберов. В 2018 больше всех заработал техно-блогер Wylsacom. Сколько? Читайте в нашем новом материале.
  • Wylsacom
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    Самым богатым российским YouTube-блогером стал Валентин Петухов и его канал Wylsacom
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Недавно Российское исследовательское агентство блогеров (да, такое есть) подсчитало приблизительный заработок крупнейших отечественных YouTube-блогеров. Эксперты рассматривали лишь тех из них, для которых YouTube — основная площадка в социальных сетях. 

По данным исследования, самым богатым блогером оказался Валентин Петухов (Wylsacom), который в 2018 году заработал на рекламе 82 миллиона рублей. 
В тройку лидеров также вошли Юрий Дудь и обзорщик еды Oblomoff. 

Кстати, совсем недавно мы писали о том, сколько зарабатывают дети-блогеры отечественного YouTube. И пусть в этот список они не попали, доходы у них, поверьте, баснословные!

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27 декабря 2018
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram, VK.com
Теги

Саша Спилберг, Леонид Парфенов, Юрий Дудь

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Кто вообще это смотрит? Неужели столько свободного времени у людей

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