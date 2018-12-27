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Отдав младшего сына Милане Тюльпановой, Александр Кержаков начал публиковать фото со старшим

Несколько дней назад Милана Тюльпанова все-таки смогла забрать сына Артемия у Александра Кержакова. После этого футболист начал публиковать снимки со старшим ребенком.
  • Александр Кержаков
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    После того, как Александр Кержаков отдал бывшей супруге младшего сына Артемия, он стал выкладывать фотографии со старшим, Игорем
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На протяжении долгого времени Милана Тюльпанова и Александр Кержаков не могли поделить своего сына Артемия. Во время бракоразводного процесса футболист забрал ребенка и отказывался отдавать его матери.
Семейный скандал наконец-то завершился с решением суда, по которому полуторагодовалый Артемий остался с Миланой

Александр Кержаков в свою очередь начал активно выкладывать фотографии со своим старшим сыном Игорем. Напомним, что в 2014 году футболисту удалось лишить гражданскую экс-супругу Екатерину Сафронову права опеки над ним. 

Под одним из последних снимков спортсмен написал: «Сегодня очень странное и очень тихое утро...» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Таким образом экс-спортсмен намекнул, что ему одиноко без Артемия. Подписчики Кержакова разделились на два лагеря. Одни всячески поддерживают его: «Дай вам Бог вернуть сына в скором времени», «Мне кажется, вы такой хороший отец. Хоть бы малыш с вами остался», «Неужели Милана не понимает, что сын должен быть воспитан отцом?».

Другие интернет-пользователи осуждают футболиста: «Александр, я видела сюжет про то, как Милана забирала ребенка. Именно вы виноваты, что довели до такого абсурда!», «Ребенок должен общаться и с мамой тоже! Нельзя быть эгоистом!» — комментируют подписчики Кержакова.

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27 декабря 2018
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Екатерина Сафронова, Александр Кержаков, Все о конфликте Миланы и Александра Кержаковых, Милана Кержакова (Тюльпанова)

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Он - садист, психопат. Желаю Кате на волне истории с Миланой забрать своего сына. Конечно, не без помощи адвокатов. Он проделал ужасные вещи с этими девушками. Сломал их психологически. Он болен. И детей у него нужно забрать.

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