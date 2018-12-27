Отдав младшего сына Милане Тюльпановой, Александр Кержаков начал публиковать фото со старшим

Несколько дней назад Милана Тюльпанова все-таки смогла забрать сына Артемия у Александра Кержакова. После этого футболист начал публиковать снимки со старшим ребенком.

1 2 3 4 5 После того, как Александр Кержаков отдал бывшей супруге младшего сына Артемия, он стал выкладывать фотографии со старшим, Игорем

На протяжении долгого времени Милана Тюльпанова и Александр Кержаков не могли поделить своего сына Артемия. Во время бракоразводного процесса футболист забрал ребенка и отказывался отдавать его матери.

Семейный скандал наконец-то завершился с решением суда, по которому полуторагодовалый Артемий остался с Миланой.



Александр Кержаков в свою очередь начал активно выкладывать фотографии со своим старшим сыном Игорем. Напомним, что в 2014 году футболисту удалось лишить гражданскую экс-супругу Екатерину Сафронову права опеки над ним.



Под одним из последних снимков спортсмен написал: «Сегодня очень странное и очень тихое утро...» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Таким образом экс-спортсмен намекнул, что ему одиноко без Артемия. Подписчики Кержакова разделились на два лагеря. Одни всячески поддерживают его: «Дай вам Бог вернуть сына в скором времени», «Мне кажется, вы такой хороший отец. Хоть бы малыш с вами остался», «Неужели Милана не понимает, что сын должен быть воспитан отцом?».



Другие интернет-пользователи осуждают футболиста: «Александр, я видела сюжет про то, как Милана забирала ребенка. Именно вы виноваты, что довели до такого абсурда!», «Ребенок должен общаться и с мамой тоже! Нельзя быть эгоистом!» — комментируют подписчики Кержакова.



