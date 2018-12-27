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«Соперница мамы первой»: Симона Юнусова рассказала о домработнице, которая стала ей родной

Симона Юнусова время от времени делится с подписчиками в Инстаграме своими воспоминаниями о детстве и юности. В этот раз мама Тимати рассказала трогательную историю о домработнице Нюре, которая стала ей второй мамой.
Симона Юнусова рассказала историю о домработнице Нюре, которая стала ей родной 
Симона Юнусова рассказала историю о домработнице Нюре, которая стала ей родной 

Инстаграм 59-летней Симоны Юнусовой — не только настоящее пособие по воспитанию детей, но и своеобразный сборник историй из ее жизни. Мама Тимати часто делится с подписчиками воспоминаниями о детстве и молодости. В этот раз женщина рассказала историю о домработнице Нюре, которая работала в доме ее дедушки и бабушки.

Симона вспомнила, что Нюра, выросшая в «удушающей бедности» и так и не научившаяся писать и читать до конца своей жизни, обладала невероятным чувством такта и создавала вокруг себя атмосферу уюта.

Нюра стала Симоне второй мамой 
Нюра стала Симоне второй мамой 

«Когда девушке сровнялось 18 лет, ее отправили на заработки в Москву, так она попала в домработницы к родителям моего папы. Дружные, веселые врачи учили деревенскую девушку постигать азы еврейской кухни, да и вообще всему, что умели сами. Впоследствии тетя Нюра станет для меня второй мамой и пожизненной соперницей мамы первой в борьбе за меня, но все это будет позже.. » — написала мама Тимати.

Юнусова заинтриговала подписчиков своим рассказом — многие начали просить продолжения истории, а кто-то даже предложил женщине написать книгу о своей жизни. 

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27 декабря 2018
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Симона Юнусова

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Очень много пишут об этой даме.Чем она такая выдающаяся?

  • Дык новая Макаренко же.

  • Дык новая Макаренко же.

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