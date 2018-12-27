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Мать Лолиты избили в Киеве за русскую речь

На днях Лолита Милявская дала интервью, в котором рассказала об инциденте, который произошел с ее матерью. На родственницу певицы напали из-за того, что она говорила по-русски.
Лолита рассказала о том, как ее мать избили в Киеве 
Лолита рассказала о том, как ее мать избили в Киеве 

Мать Лолиты Милявской — 75-летняя Алла Никифорова — живет в Киеве. На днях певица дала интервью YouTube-каналу «КрючокTV», в котором рассказала о том, как ее мама несколько лет назад пострадала от рук хулиганов.

«До дома — всего два светофора. Она возвращалась, неся в руках кошелек, хлеб. Сзади какая-то скотина сказала: ''Ты что, по-русски говоришь?'' — и мама получила в голову», — вспомнила Лолита.

Певица не придавала огласке эту историю раньше, чтобы обезопасить свою дочь
Певица не придавала огласке эту историю раньше, чтобы обезопасить свою дочь

Врачи зафиксировали у Аллы Дмитриевны сотрясение мозга, из-за которого женщина полгода провела в больнице. После этого случая Милявская решила нанять телохранителей для членов своей семьи. Певица добавила, что не хотела рассказывать об этом неприятном инциденте раньше, потому что боялась, что ее дочь Ева, которая в то время училась киевской в школе, тоже может подвергнуться опасности. 

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27 декабря 2018
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Legion-Media.ru, Starface
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Лолита Милявская

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Ага, конечно, поверили. С кем мама ее разговаривала? С Хлебом и кошельком? Что это за сотрясение, с которым пол года в больнице лежат?? При сотрясении мозга в больнице находятся 24 часа под наблюдением и все, домой.

  • Ой, как достали уже эти откровения! Истории про аборты закончились, принялись за медицинскую карту родственников?

  • И вместо того, чтобы вывести семью из места, опасного для проживания, она молчала, чтобы хуже не было?!!!!!! Это как?!!? На авось надеялась?! И не стыдно же рассказывать такое. А с кем дочка пол года была, пока бабушка в больнице лежала?

  • Кто теперь виноват в том что она мать не забрала в Москву? Знает какая ситуация сейчас и специально хайпит

  • Оставить ребенка учиться в такой ситуации и помалкивать это конечно жесть ... Забирать семью и бежать надо было! А с кем дочка-то была полгода, пока бабушки не было, каково ей было?!

  • Вот даже и не знаю... Недавно Лолита что-то такое брякнула насчет Крыма. Теперь сообразила, что зарабатывает-то она в России и ляпнула не то, и начала рассказывать ужастики про маму и русский язык. Им бы, этим украинским звездам, уж выбрать что-то одно, а не сидеть между двух стульев, пытаясь и там, и там угодить и ухватить. Неудобно же это и некрасиво.

  • Живу в Киеве. Пол города говорит по-русски. Никого не бьют. Лолита так отмывается за высказывания о Крыме.

  • Все о ней забыли, абортами ужо никого не удивишь. Мужей с которыми можно пойти на шоу, проверяться на измены отцовство, у нее нет. Романов с известными женатиками тоже не было, нынче это модно. Еще рассказать как 20 лет назад ее домагался режиссер. тоже нет. Сама Лолита вроде из Киева, ну так она вроде по украински никогда и не говорила. что же ее не избивали. В общем не большого ума женщина, лучше бы рассказла что ее мать избили за то что она путина хвалила, ей бы власть гораздо больше помогла бы на экранах присветиться. на канале шансон вдруг годик назад или сколько вижу Цыганову всеми забытую да и никогда сильно не популярную. Что такое - ах она на концерте за крым выступила. и еще где-то подпись на обращении ли чем поставила, повалий тоже там крутили немеряно, за то что уехала из Украины. еще кого-то забытого - оказывается им эфиры дают. Хотя канал вроде не гос.

  • Живу в Виннице, мать русская, сама русскоговорящая и никто ни разу не упрекнул меня в этом. Так что пусть не звездит.

  • Лолита сама со Львова, там родилась. Но она уже в Москве живет сто лет), поэтому украинской звездой ее назвать не назовешь. А насчет избили -да всякое могло быть, на кого нарвешься. Неадекватов везде полно, особенно на волне негатива ко всему русскому. Почему семью не забирает -непонятно.

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