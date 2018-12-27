Мать Лолиты избили в Киеве за русскую речь

На днях Лолита Милявская дала интервью, в котором рассказала об инциденте, который произошел с ее матерью. На родственницу певицы напали из-за того, что она говорила по-русски.

Лолита рассказала о том, как ее мать избили в Киеве

Мать Лолиты Милявской — 75-летняя Алла Никифорова — живет в Киеве. На днях певица дала интервью YouTube-каналу «КрючокTV», в котором рассказала о том, как ее мама несколько лет назад пострадала от рук хулиганов.



«До дома — всего два светофора. Она возвращалась, неся в руках кошелек, хлеб. Сзади какая-то скотина сказала: ''Ты что, по-русски говоришь?'' — и мама получила в голову», — вспомнила Лолита.

Певица не придавала огласке эту историю раньше, чтобы обезопасить свою дочь

Врачи зафиксировали у Аллы Дмитриевны сотрясение мозга, из-за которого женщина полгода провела в больнице. После этого случая Милявская решила нанять телохранителей для членов своей семьи. Певица добавила, что не хотела рассказывать об этом неприятном инциденте раньше, потому что боялась, что ее дочь Ева, которая в то время училась киевской в школе, тоже может подвергнуться опасности.