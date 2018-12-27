Наталья Рудова регулярно появляется в рейтингах самых сексуальных, стильных и привлекательных знаменитостей. Несмотря на это, подруги актрисы считают, что ее вкус в одежде далеко не безупречен. На днях девушка призналась, что приятельницы часто критикуют ее за манеру одеваться.
«Меня подруги обвиняют в том, что я одеваюсь как гопник», — подписала новое фото в Инстаграме актриса. Многие подписчики поддержали мнение близких знаменитости, но нашлись и те, кто считает ее вкус оригинальным и индивидуальным.
Рудова действительно часто носит толстовки, джинсы и объемные куртки.
Но упрекнуть Наталью в том, что она вовсе не надевает женственные вещи, никак нельзя — звезда регулярно выходит в свет в вечерних платьях, а также часто выкладывает в соцсети фото в нижнем белье и купальниках. А как вы оцениваете стиль актрисы?
«Как гопник»: Наталья Рудова призналась, что подруги не в восторге от ее стиля в одежде
Наталья Рудова регулярно появляется в рейтингах самых сексуальных, стильных и привлекательных знаменитостей. Несмотря на это, подруги актрисы считают, что ее вкус в одежде далеко не безупречен. На днях девушка призналась, что приятельницы часто критикуют ее за манеру одеваться.
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