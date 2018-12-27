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«Как гопник»: Наталья Рудова призналась, что подруги не в восторге от ее стиля в одежде

35-летняя Наталья Рудова для многих девушек является примером для подражания, в том числе и в манере одеваться. Однако подруги актрисы не очень высоко оценивают ее чувство стиля.

Наталья Рудова регулярно появляется в рейтингах самых сексуальных, стильных и привлекательных знаменитостей. Несмотря на это, подруги актрисы считают, что ее вкус в одежде далеко не безупречен. На днях девушка призналась, что приятельницы часто критикуют ее за манеру одеваться.

«Меня подруги обвиняют в том, что я одеваюсь как гопник», — подписала новое фото в Инстаграме актриса. Многие подписчики поддержали мнение близких знаменитости, но нашлись и те, кто считает ее вкус оригинальным и индивидуальным.

Рудова действительно часто носит толстовки, джинсы и объемные куртки.
Но упрекнуть Наталью в том, что она вовсе не надевает женственные вещи, никак нельзя — звезда регулярно выходит в свет в вечерних платьях, а также часто выкладывает в соцсети фото в нижнем белье и купальниках. А как вы оцениваете стиль актрисы?  

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27 декабря 2018
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
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Наталья Рудова

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