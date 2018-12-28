Тимати подарил фанатке двухкомнатную квартиру в Москве

В преддверии Нового года Тимати решил разыграть среди своих поклонников двухкомнатную квартиру в столице. Этот щедрый подарок достался девушке по имени Елизавета, которая с трудом поверила в свою удачу.

Тимати подарил поклоннице двухкомнатную квартиру

В честь наступающего Нового года 35-летний Тимати решил порадовать подарками не только родных и близких, но и своих фанатов. На днях владелец лейбла Black Star разыграл в праздничной лотерее двухкомнатную квартиру в одном из московских жилищных комплексов.



Счастливой победительницей стала девушка по имени Елизавета Мякишева. Поклонница Тимати не сдерживала эмоций — она расплакалась, как только узнала о своем выигрыше.

Вскоре Тимати проведет среди фанатов розыгрыш машины

«Это слезы радости, счастья! Я не могу описать даже и малейшую часть этих эмоций, это непередаваемые ощущения, эмоциональный взрыв. Я, безусловно, благодарна Тимати, команде Black Star за такую уникальную возможность!» — написала девушка в своем Инстаграме (орфография и пунктуация автора сохранены).



В ближайшее время рэпер планирует разыграть среди своих подписчиков автомобиль Roll-Royce Phantom.