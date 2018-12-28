В августе этого года Бьянка (настоящее имя исполнительницы — Татьяна Липницкая) вышла замуж за молодого человека по имени Роман Безруков. 27 декабря стало известно, что певица и ее возлюбленный решили расторгнуть брак. Об этом сообщает портал «СтарХит» со ссылкой на администратора певицы Максима Черного.
«Да, сейчас Бьянка с супругом находятся в бракоразводном процессе, это никакой не пиар-ход. К этому непростому решению супруги пришли обоюдно. Пока Бьянка предпочитает не рассказывать о причине расставания, но сразу скажу: никакой измены не было. Сейчас певица находится в подавленном состоянии, но все же настроена на работу: пишет по пять песен в день, а в следующем году планирует выпустить альбом. Несмотря ни на что, Бьянка продолжает сотрудничать с мужем, — у них общий бизнес, они всегда на связи», — рассказал изданию Максим.
Еще недавно певица публиковала в Инстаграме совместные фото и видео с мужем. Многие поклонники Бьянки были шокированы новостью о ее разводе с Романом.
Певица Бьянка разводится с мужем спустя четыре месяца после свадьбы
В августе этого года Бьянка (настоящее имя исполнительницы — Татьяна Липницкая) вышла замуж за молодого человека по имени Роман Безруков. 27 декабря стало известно, что певица и ее возлюбленный решили расторгнуть брак. Об этом сообщает портал «СтарХит» со ссылкой на администратора певицы Максима Черного.
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