В прессе появились новые подробности избиения Маратом Башаровым молодой жены

На днях 44-летний Марат Башаров поднял руку на свою 31-летнюю супругу Елизавету. Как сообщал «СтарХит», девушка провела в травмпункте всю ночь из-за закрытого перелома носа. Брат Елизаветы Федор сообщил, что подобный инцидент произошел уже не в первый раз. По его словам, год назад его сестра попала в больницу с серьезной травмой руки, но тогда супруги не захотели афишировать случившееся.
И вот, на сайте РИА «Федеральное агентство новостей» появились новые подробности инцидента, произошедшего 27 декабря.
К слову, сама Шевыркова факт нападения отрицает. «Я не читала этих публикаций. Я дома. все в порядке. Не в клиниках. Не знаю, как все это объяснить, буду сама вести расследование», — цитирует Елизавету сайт радиостанции «Говорит Москва». А вот Марат Башаров на связь с журналистами так и не вышел.