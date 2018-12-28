В прессе появились новые подробности избиения Маратом Башаровым молодой жены

27 декабря жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова попала в больницу с закрытым переломом носа. Брат девушки сообщил, что виновником происшествия стал телеведущий. А на днях ситуацию прокомментировала мама Елизаветы, рассказав подробности инцидента.

1 2 3 4 5 27 декабря Марат Башаров сломал своей жене Елизавете Шевырковой нос

На днях 44-летний Марат Башаров поднял руку на свою 31-летнюю супругу Елизавету. Как сообщал «СтарХит», девушка провела в травмпункте всю ночь из-за закрытого перелома носа. Брат Елизаветы Федор сообщил, что подобный инцидент произошел уже не в первый раз. По его словам, год назад его сестра попала в больницу с серьезной травмой руки, но тогда супруги не захотели афишировать случившееся.



И вот, на сайте РИА «Федеральное агентство новостей» появились новые подробности инцидента, произошедшего 27 декабря.

Анонимный источник, ссылаясь на слова матери Елизаветы, рассказал, что Марат напал на супругу в лифте около двух часов ночи, когда она убегала от него с 2-летним сыном Марселем.

К слову, сама Шевыркова факт нападения отрицает. «Я не читала этих публикаций. Я дома. все в порядке. Не в клиниках. Не знаю, как все это объяснить, буду сама вести расследование», — цитирует Елизавету сайт радиостанции «Говорит Москва». А вот Марат Башаров на связь с журналистами так и не вышел.