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В прессе появились новые подробности избиения Маратом Башаровым молодой жены

27 декабря жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова попала в больницу с закрытым переломом носа. Брат девушки сообщил, что виновником происшествия стал телеведущий. А на днях ситуацию прокомментировала мама Елизаветы, рассказав подробности инцидента.

На днях 44-летний Марат Башаров поднял руку на свою 31-летнюю супругу Елизавету. Как сообщал «СтарХит», девушка провела в травмпункте всю ночь из-за закрытого перелома носа. Брат Елизаветы Федор сообщил, что подобный инцидент произошел уже не в первый раз. По его словам, год назад его сестра попала в больницу с серьезной травмой руки, но тогда супруги не захотели афишировать случившееся.

И вот, на сайте РИА «Федеральное агентство новостей» появились новые подробности инцидента, произошедшего 27 декабря. 

Анонимный источник, ссылаясь на слова матери Елизаветы, рассказал, что Марат напал на супругу в лифте около двух часов ночи, когда она убегала от него с 2-летним сыном Марселем. 

К слову, сама Шевыркова факт нападения отрицает. «Я не читала этих публикаций. Я дома. все в порядке. Не в клиниках. Не знаю, как все это объяснить, буду сама вести расследование», — цитирует Елизавету сайт радиостанции «Говорит Москва». А вот Марат Башаров на связь с журналистами так и не вышел. 

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28 декабря 2018
Текст Анна Кузнецова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
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Марат Башаров

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну как бы она знала на что шла, он и предыдущих жен избивал, с чего бы с ней ему себя вести по другому?)))

  • господи помоги этому ребенку, бедный пупсик, такое пережить - в лифте папа ломает нос маме, два часа ночи...и эта удивительная женщина еще все отрицает...вот что у нее в голове, что она своему ребенку готовит такое будущее?

  • Видимо баба решила дальше терпеть побои ради бабла.

  • Ладно она терпит,а родственников:брата этого,мать опять же -тоже всё устраивает?Мозги ей вправить не могут?Внука не жалко?До него ж ,не дай бог ,тоже дело может дойти!Или им всем Башаров тоже башляет за молчание?😲

  • Марат ...нерусь что от него ожидать ??

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