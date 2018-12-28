44-летняя Наталья Антонова стала мамой в четвертый раз

Наталья Антонова уже много лет счастлива замужем за врачом-гинекологом Николаем Семеновым. Второму супругу актриса родила двоих сыновей — Никиту и Максима. Также у артистки есть сын Артем от первого брака с Александром Вершининым. Многодетная мать не скрывает, что семья всегда была для нее на первом месте. «Сколько бы я ни работала, главное для меня — это семья, любовь и дети. Ни одна роль не стоит жизни ребенка», — цитируют актрису журналисты «7 дней».
Осенью 2018-го в прессе появилась информация о том, что Наталья ждет четвертого ребенка. Своих поклонников Антонова заранее предупредила, что уходит в декретный отпуск, поэтому некоторое время не сможет появляться на сцене.
«Появление младшего сына — самое счастливое событие, которое произошло со мной в этом году», — уверена Наталья.
Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей с пополнением в семье и желает здоровья маме малышу!