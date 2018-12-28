44-летняя Наталья Антонова стала мамой в четвертый раз

О четвертой беременности Натальи Антоновой стало известно в сентябре 2018 года. На днях журналисты выяснили, что у актрисы и ее мужа родился сын.

1 2 3 4 5 Наталья Антонова стала мамой в четвертый раз (на фото со старшим сыном Артемом)

Наталья Антонова уже много лет счастлива замужем за врачом-гинекологом Николаем Семеновым. Второму супругу актриса родила двоих сыновей — Никиту и Максима. Также у артистки есть сын Артем от первого брака с Александром Вершининым. Многодетная мать не скрывает, что семья всегда была для нее на первом месте. «Сколько бы я ни работала, главное для меня — это семья, любовь и дети. Ни одна роль не стоит жизни ребенка», — цитируют актрису журналисты «7 дней».



Осенью 2018-го в прессе появилась информация о том, что Наталья ждет четвертого ребенка. Своих поклонников Антонова заранее предупредила, что уходит в декретный отпуск, поэтому некоторое время не сможет появляться на сцене.

На днях стало известно, что актриса родила мужу еще одного сына. Счастливые супруги пока не торопятся раскрывать имя малыша.

«Появление младшего сына — самое счастливое событие, которое произошло со мной в этом году», — уверена Наталья.



Woman.ru поздравляет новоиспеченных родителей с пополнением в семье и желает здоровья маме малышу!