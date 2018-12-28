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За что пользователи Сети раскритиковали речь Елизаветы II

Последние несколько дней пользователи соцсетей активно обсуждали недавнее рождественское обращение Елизаветы II к британскому народу. Однако некоторые моменты смутили зрителей. 

Последний год был довольно тяжелым для Великобритании в основном из-за различных внешнеполитических решений, принимаемых Парламентом. Многие жители уже успели почувствовать на себе некоторые экономические последствия. Именно поэтому недавнюю рождественскую речь Елизаветы II интернет-пользователи восприняли в штыки.

Особенно смутило зрителей внутреннее убранство Белой гостиной, в которой записывался ролик для обращения. 

«Очень странно говорить об экономии и тяжелых временах, сидя рядом с золотым пианино», «То ли мне кажется, то ли это действительно выглядит как насмешка над народом», «Ну и к чему все эти золотистые интерьеры?», «Глядя на дизайн помещения можно точно сказать, что уж королева-то точно не имеет никакого представления», — пишут многочисленные пользователи Твиттера. Представители королевского дворца крайне редко отвечают на подобные комментарии. Однако британцы все же надеются, что неоднозначное видео как можно скорее извлекут из Сети. 

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28 декабря 2018
Текст Вероника Пыльнова
Фото Getty Images
Теги

Елизавета II

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