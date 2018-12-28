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Депутат Оксана Пушкина высказалась о рукоприкладстве Марата Башарова

Как сообщили на днях российские СМИ, Елизавета Шевыркова снова стала жертвой домашнего насилия со стороны Марата Башарова. Позднее депутат Оксана Пушкина рассказала, что она думает по поводу поведения актера. 
  • Оксана Пушкина
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    Оксана Пушкина считает, что Елизавета Шевыркова должна уйти от Марата Башарова
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27 декабря брат Елизаветы Шевырковой сообщил журналистам, что Марат Башаров поднял руку на его сестру. Супруга актера, как утверждает ее родственник, попала в больницу с закрытым переломом носа. Пока ни Елизавета, ни Марат не комментируют эту информацию. Однако недавно в прессе появились первые подробности драки Башарова и Шевырковой. 

Ссылаясь на слова матери Елизаветы, инсайдер рассказал, что Марат напал на супругу в лифте около двух часов ночи, когда она убегала от него с 2-летним сыном Марселем.

Эту страшную ситуацию поспешила прокомментировать депутат Оксана Пушкина. Своими мыслями она поделилась с журналистами Super.ru

«Если эта история из серии ''был бы милый рядом'' или ''кривой, косой, но мой'', то комментировать что-либо нет смысла. Если жена Башарова женщина с достоинством, то она обязана довести все до логического судебного конца. И уйти от этого нелюдя. С точки зрения законодателя, должна сказать, что, декриминализировав побои, на мой взгляд, мы допустили ошибку», — заявила Оксана. Она признала, что после декриминализации 116 статьи УК РФ. 

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28 декабря 2018
Текст Вероника Пыльнова
Фото Legion-Media.ru, Starface, Андрей Калмыков/Woman.ru, Instagram
Теги

Марат Башаров, Оксана Пушкина

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Всё правильно сказала!

  • женщина с достоинством, которая могла бы довести ситуацию до суда, замуж за него никогда бы не вышла. История с побоями Архаровой гремела на всю страну. Это не какой-то малоизвестный мужик, который втихушку баб поколачивает так, что кроме соседа никто не знает об этом.

  • Статья не дописана

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