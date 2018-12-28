Депутат Оксана Пушкина высказалась о рукоприкладстве Марата Башарова

27 декабря брат Елизаветы Шевырковой сообщил журналистам, что Марат Башаров поднял руку на его сестру. Супруга актера, как утверждает ее родственник, попала в больницу с закрытым переломом носа. Пока ни Елизавета, ни Марат не комментируют эту информацию. Однако недавно в прессе появились первые подробности драки Башарова и Шевырковой.
Ссылаясь на слова матери Елизаветы, инсайдер рассказал, что Марат напал на супругу в лифте около двух часов ночи, когда она убегала от него с 2-летним сыном Марселем.
«Если эта история из серии ''был бы милый рядом'' или ''кривой, косой, но мой'', то комментировать что-либо нет смысла. Если жена Башарова женщина с достоинством, то она обязана довести все до логического судебного конца. И уйти от этого нелюдя. С точки зрения законодателя, должна сказать, что, декриминализировав побои, на мой взгляд, мы допустили ошибку», — заявила Оксана. Она признала, что после декриминализации 116 статьи УК РФ.