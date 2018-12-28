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Беременная Виктория Лопырева советуется с Нюшей по вопросам материнства

Виктория Лопырева рассказала подписчикам, что подготовиться к рождению ребенка ей помогает Нюша. На днях модель прилетела в США, чтобы встретиться с подругой и обсудить все волнующие вопросы.

Всего несколько недель назад Виктория Лопырева подтвердила слухи о своей беременности. Российская модель уже активно начала подготовку к будущему материнству. На днях Виктория отправилась в США и встретилась со своей подругой Нюшей, которая восстанавливается там после недавних родов.

На своей страничке в Инстаграме Лопырева написала, что устроила певице «допрос с пристрастием».

На дружеском обеде Нюша поделилась с Викторией своим опытом: звезды пообщались на тему родов и особенностей ухода за новорожденным.

Виктория Лопырева отметила: несмотря на то, что разговор длился долго, времени, чтобы обсудить все, не хватило. «Срочно требуется новая встреча для закрепления материала», — написала модель под снимком.

Подписчицы Лопыревой сразу же включились в обсуждение и вслед за Нюшей дали звезде ряд советов: «Обязательно приобретите кокон для сна! Это любовь! Ребенок спал в нем до 4 месяцев», «Я бы посоветовала не обращаться к няне и прочувствовать всю прелесть кормлений», «Если не будете обезболиваться во время родов, ощутите настоящий кайф, когда закричит малыш. С обезболиванием все будет, как в тумане».

Напомним, имя отца будущего ребенка Виктория Лопырева пока не афиширует. Пол малыша 35-летняя модель тоже решила держать в секрете. 

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28 декабря 2018
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Виктория Лопырева, Певица Нюша

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6 комментариев Добавить комментарий
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  • "Если не будете обезболиваться во время родов, ощутите настоящий кайф, когда закричит малыш. С обезболиванием все будет, как в тумане". Это что за бред? Мазохизм какой-то. Я рожала без обезболивания, никакого кайфа не почувствовала.

  • Повеселил комент про кайф без обезбаливания. Роды и кайф, ага.

  • Гость

    "Если не будете обезболиваться во время родов, ощутите настоящий кайф, когда закричит малыш. С обезболиванием все будет, как в тумане". Это что за бред? Мазохизм какой-то. Я рожала без обезболивания, никакого кайфа не почувствовала.

    То-то бабы в полях рожали и сразу бежали сорняки полоть)))) это их настоящий кайф подгонял и сил придавал))))))

  • Вика, пока ты дружески обедаешь с Нюшей, Исинбаева дружески тусит с Мутко на приеме у президента. Будь осторожна, а то кайф придет, откуда не ждешь))

  • О боже

  • В прошлом материале ей 36,в этом снова 35. Осталось совсем чуть-чуть. Скоро перегоню ее по возрасту))

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