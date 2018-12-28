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«Мисс Москва-2018» сравнила себя с царем Николаем II

«Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко находится сейчас под прицелом СМИ. На днях девушка решила рассказать о жизни после победы на конкурсе и сделала заявление, которым удивила немалую часть своих подписчиков в Инстаграме.

После победы на «Мисс Москва-2018» к личности Алеси Семеренко приковано всеобщее внимание — как со стороны СМИ, так и со стороны интернет-пользователей. В этом на днях призналась сама 24-летняя девушка. Семеренко решила поделиться своими впечатлениями от победы в конкурсе и сделала заявление, которым удивила немалую часть фолловеров своего микроблога.

По словам Алеси, ее директ заполнен предложениями о сотрудничестве. Семеренко «разрывают» журналисты из глянцевых изданий, а редакторы телевизионных программ наперебой предлагают сняться в их шоу. Следом за этими признаниями «Мисс Москва-2018» сравнила себя с исторической личностью — российским императором Николаем II.

«Чувствую себя почти как Николай II, вступивший в 1914 году в войну. Жить становится интереснее и круче!» — написала девушка в Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Алеся также добавила, что сейчас в ее жизни наступило лучшее время, однако ей жаль, что все это случилось перед Новым годом, поскольку она планировала отдохнуть. «Вряд ли каникулы мои продлятся долго — объем работы такой, что в ближайшее время я намерена быть спартанцем», — подытожила Семеренко. 

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28 декабря 2018
Текст Белла Аллахвердиева
Фото Instagram, Persona Stars

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • У них в школе, похоже была хорошая училка по истории, вон сколько дева знает, Николай 2, спартанцы опять же. А вообще все эти мисски на один манер. Внешне вроде ничего, но как рот откроет, и не знаешь, плакать или смеяться.

  • «к личности Алеси Семеренко приковано всеобщее внимание» ... Впервые слышу.

  • Не дай то Боже кому-то чувствовать то,что чувствовал Царь в 14-м году...Подобное могла брякнуть лишь особа недалёкая и понятия не имеющая об ощущениях сильно уставшего уже на тот период последнего Императора...Она вступает в мировую войну и на ней корона горит???От этого ей жить интереснее???Идиотизм полный...

  • Гость

    Не дай то Боже кому-то чувствовать то,что чувствовал Царь в 14-м году...Подобное могла брякнуть лишь особа недалёкая и понятия не имеющая об ощущениях сильно уставшего уже на тот период последнего Императора...Она вступает в мировую войну и на ней корона горит???От этого ей жить интереснее???Идиотизм полный...

    Вы знаете, это еще ничего. Могла бы ведь себя и с Цезарем сравнить, поскромничала.

  • Хорошо, что она не чувствует себя как Николай 2 в 1918г.

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