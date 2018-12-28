«Мисс Москва-2018» сравнила себя с царем Николаем II

«Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко находится сейчас под прицелом СМИ. На днях девушка решила рассказать о жизни после победы на конкурсе и сделала заявление, которым удивила немалую часть своих подписчиков в Инстаграме.

1 2 3 4 5 «Мисс Москва-2018» Алеся Семеренко сравнила себя с исторической личностью

После победы на «Мисс Москва-2018» к личности Алеси Семеренко приковано всеобщее внимание — как со стороны СМИ, так и со стороны интернет-пользователей. В этом на днях призналась сама 24-летняя девушка. Семеренко решила поделиться своими впечатлениями от победы в конкурсе и сделала заявление, которым удивила немалую часть фолловеров своего микроблога.



По словам Алеси, ее директ заполнен предложениями о сотрудничестве. Семеренко «разрывают» журналисты из глянцевых изданий, а редакторы телевизионных программ наперебой предлагают сняться в их шоу. Следом за этими признаниями «Мисс Москва-2018» сравнила себя с исторической личностью — российским императором Николаем II.

«Чувствую себя почти как Николай II, вступивший в 1914 году в войну. Жить становится интереснее и круче!» — написала девушка в Инстаграме (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Алеся также добавила, что сейчас в ее жизни наступило лучшее время, однако ей жаль, что все это случилось перед Новым годом, поскольку она планировала отдохнуть. «Вряд ли каникулы мои продлятся долго — объем работы такой, что в ближайшее время я намерена быть спартанцем», — подытожила Семеренко.