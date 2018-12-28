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Только поженились и тут же развелись: самые быстрые расставания за последние пару лет

К сожалению, не всем парам удается прожить долгую и крепкую совместную жизнь. Некоторые российские селебрити с ужасом осознают, что им не суждено быть вместе, едва покинув ЗАГС. О самых быстрых разводах последних лет читайте в нашем материале.
  • Певица Бьянка
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    Бьянка и Роман Безруков (4 месяца в браке) 

    Первое место в нашем печальном рейтинге досталось Бьянке и Роману Безрукову. Татьяна Липницкая (настоящее имя артистки) всего полгода назад объявила о своей предстоящей свадьбе. В конце ноября певица еще публиковала счастливые фотографии с супругом, но недавно стало известно, что пара распалась — спустя всего 4 месяца брака! А ведь совсем недавно фанаты «диагностировали» Бьянке беременность и с нетерпением ждали, когда певица подтвердит их догадки
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Эксперты, изучающие матримониальные отношения, выяснили, что наиболее высокий риск распада союза наступает в период с пятого по девятый год совместной жизни. Несмотря на то, что первые двенадцать месяцев брака обычно ассоциируются у «бывалых женатиков» с продолжением медового месяца, сладко приходится далеко не всем молодоженам.

Мы уже успели подвести итоги разводов 2018 года, надеясь, что в последние дни до Нового года больше никто из звезд шоу-бизнеса не решит разорвать свои отношения. К сожалению, мы были не правы. Как бы это ни было грустно, российские звезды продолжают огорчать поклонников новостями о своих расставаниях. Развод Бьянки и Гоар Аветисян заставили нас задуматься: а много ли вообще союзов так быстро распалось за последнее время?

Для вас мы приготовили рейтинг пар, которые скоро убедились в несовместимости и развелись почти сразу после свадьбы. Горевать при этом никто не собирается, да и повода нет. Возможно, даже лучше на раннем этапе понять, что вы друг другу не подходите, и не портить себе жизнь.

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28 декабря 2018
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram
Теги

Влад Топалов, Виктория Дайнеко, Андрей Гайдулян, Александра Бортич, Настасья Самбурская, Певица Бьянка

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