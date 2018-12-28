У звезды сериала «Кадетство» Александра Головина обнаружилась внебрачная дочь

Экс-танцовщица балета Todes Светалана Белокурова сделала сенсационное заявление: актер Александр Головин является отцом ее годовалой дочери.

1 2 3 4 5 У актера сериала «Кадетство» Александра Головина нашлась внебрачная дочь

На днях стало известно, что у актера Александра Головина есть годовалая внебрачная дочь Оливия. Портал Super сообщил, что мать ребенка, танцовщица и диджей Светлана Белокурова, обратилась за юридической помощью в агенство Кати Гордон, которое в последнее время стало известным флагманом в досудебных переговорах.



На официальном сайте агенства появилась информация о том, что юристы собираются установить отцовство и взыскать алименты с Головина. Светлана Белокурова в свою очередь готова пройти все ДНК-тесты и доказать связь с актером с помощью совместных фотографий и переписок, которые сохранены в ее телефоне.



Известно, что актер знает о дочери, но когда 32-летняя Светлана заговорила о финансовой помощи, Александр начал ее игнорировать. Именно поэтому танцовщица решила действовать через суд.



Сообщается, что родители Оливии познакомились в 2017 году на съемках фильма «Женщины против мужчин. Крымские каникулы». Головин и Белокурова закрутили роман, а в апреле появился ребенок. Заметим, что свои отношения Александр не афишировал.