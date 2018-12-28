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У звезды сериала «Кадетство» Александра Головина обнаружилась внебрачная дочь

Экс-танцовщица балета Todes Светалана Белокурова сделала сенсационное заявление: актер Александр Головин является отцом ее годовалой дочери.
  • Александр Головин
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    У актера сериала «Кадетство» Александра Головина нашлась внебрачная дочь
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На днях стало известно, что у актера Александра Головина есть годовалая внебрачная дочь Оливия. Портал Super сообщил, что мать ребенка, танцовщица и диджей Светлана Белокурова, обратилась за юридической помощью в агенство Кати Гордон, которое в последнее время стало известным флагманом в досудебных переговорах.

На официальном сайте агенства появилась информация о том, что юристы собираются установить отцовство и взыскать алименты с Головина. Светлана Белокурова в свою очередь готова пройти все ДНК-тесты и доказать связь с актером с помощью совместных фотографий и переписок, которые сохранены в ее телефоне.

Известно, что актер знает о дочери, но когда 32-летняя Светлана заговорила о финансовой помощи, Александр начал ее игнорировать. Именно поэтому танцовщица решила действовать через суд.

Сообщается, что родители Оливии познакомились в 2017 году на съемках фильма «Женщины против мужчин. Крымские каникулы». Головин и Белокурова закрутили роман, а в апреле появился ребенок. Заметим, что свои отношения Александр не афишировал.

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28 декабря 2018
Текст Алиса Карпенко
Фото Instagram, gordonsons.ru
Теги

Александр Головин

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  • очередная оливия... печаль

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