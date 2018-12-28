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Поклонники не оценили пугающую фотосессию Аланы Мамаевой

Жена футболиста Павла Мамаева приняла участие в новой фотосессии, которая шокировала интернет-пользователей. На снимках звезда инсценировала суицид.

Не секрет, что в последнее время модель Алана Мамаева находится не в лучшем расположении духа. Ее муж, футболист Павел Мамаев, пробудет в СИЗО до февраля, к тому же в Сети обсуждают его измены. 

Депрессивное настроение Алана продемонстрировала на новых снимках, которые недавно опубликовала в своем Инстаграме. Фотография, на которой жена футболиста лежит в ванной комнате с окровавленной рукой, вызвала бурю негативных эмоций у комментаторов: «На мертвеца похожа, отписка!», «Странная фотосессия. Не пугайте нас», «Да выйдет он скоро, не надо таких жертв», «У вас же дети! Как вы можете выкладывать такое?», «В каждой шутке есть доля правды» (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Надеемся, что в новом образе Аланы есть только шутка и никакой правды. 

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28 декабря 2018
Текст Алиса Карпенко
Фото @o_osokina_/Instagram
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Алана Мамаева

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Ну наркоманка, же, ителлекта нет, образования, работы нет, заняться нечем.

  • Да что ж она такая страшная то

  • Алана, блин татарка что ль

  • За пропаганду суицида можно и загреметь вслед за муженьком, думские поправки почитайте.

  • А она читать умеет, где он её нашел, в какой глуши.

  • Не интересно

  • Гость

    А она читать умеет, где он её нашел, в какой глуши.

    Да с аула наверное какого то привез,читать , писать не умеет, думал будет сидеть молчать, все его гульки терпеть. Но чет не стала.)))

  • Мне показалось, что она ассоциирует себя с Джоли, и пластику делала такую, чтобы лицо напоминало Джоли. Отсюда и тематика такая, больнично-суицидная.

  • это позор..... гнать надо её в шею

  • Гость

    За пропаганду суицида можно и загреметь вслед за муженьком, думские поправки почитайте.

    почитайте, что такое пропаганда

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