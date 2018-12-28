Поклонники не оценили пугающую фотосессию Аланы Мамаевой

Жена футболиста Павла Мамаева приняла участие в новой фотосессии, которая шокировала интернет-пользователей. На снимках звезда инсценировала суицид.

1 2 3 4 5 Жена футболиста Павла Мамаева испугала подписчиков новой фотосессией

Не секрет, что в последнее время модель Алана Мамаева находится не в лучшем расположении духа. Ее муж, футболист Павел Мамаев, пробудет в СИЗО до февраля, к тому же в Сети обсуждают его измены.



Депрессивное настроение Алана продемонстрировала на новых снимках, которые недавно опубликовала в своем Инстаграме. Фотография, на которой жена футболиста лежит в ванной комнате с окровавленной рукой, вызвала бурю негативных эмоций у комментаторов: «На мертвеца похожа, отписка!», «Странная фотосессия. Не пугайте нас», «Да выйдет он скоро, не надо таких жертв», «У вас же дети! Как вы можете выкладывать такое?», «В каждой шутке есть доля правды» (орфография и пунктуация авторов сохранены).



Надеемся, что в новом образе Аланы есть только шутка и никакой правды.