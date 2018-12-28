Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Во что Настя Ивлеева и Элджей играют глубокой ночью

За отношениями Насти Ивлеевой и Элджея следят миллионы их подписчиков. На днях знаменитости позволили поклонникам узнать, как они проводят время поздней ночью.
  • Настя Ивлеева, Рэпер Элджей
    1 2 3 4 5
    Настя Ивлеева показала, как проводит время глубокой ночью вместе с Элджеем
    Смотреть галерею

Уже которую неделю в Сети ходят слухи о том, что 27-летняя Настя Ивлеева и 24-летний Элджей находятся на грани расставания. Влюбленные то и дело опровергают эту информацию, выкладывая совместные фото. На днях телеведущая опубликовала видео, на котором видно, чем она и ее возлюбленный занимаются поздней ночью.

Ивлеева показала подписчикам в Инстаграме, как вместе с Элджеем собирает лего. При этом время для этого знаменитости выбрали необычное — на часах было около трех часов ночи. Вероятно, из-за напряженного графика и телеведущая, и рэпер имеют возможность побыть вместе только в такой поздний час.

Напомним, недавно Ивлеева и Элджей сделали одинаковые татуировки, которые очень напоминают обручальные кольца. Поклонники пары приняли эту новость как намек на скорую свадьбу своих кумиров. 

Перейти к обсуждению


28 декабря 2018
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram
Теги

Рэпер Элджей, Настя Ивлеева

Реклама

Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Правила публикации комментариев к статьям

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Правила публикации комментариев к статьям
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев
Новое на Woman.ru

Форум: звёзды

Все темы: 1 273

Новое за три дня

28 новых тем

Популярное за три дня

27 популярных тем





© 2005-2018 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.