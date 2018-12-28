Уже которую неделю в Сети ходят слухи о том, что 27-летняя Настя Ивлеева и 24-летний Элджей находятся на грани расставания. Влюбленные то и дело опровергают эту информацию, выкладывая совместные фото. На днях телеведущая опубликовала видео, на котором видно, чем она и ее возлюбленный занимаются поздней ночью.
Ивлеева показала подписчикам в Инстаграме, как вместе с Элджеем собирает лего. При этом время для этого знаменитости выбрали необычное — на часах было около трех часов ночи. Вероятно, из-за напряженного графика и телеведущая, и рэпер имеют возможность побыть вместе только в такой поздний час.
Напомним, недавно Ивлеева и Элджей сделали одинаковые татуировки, которые очень напоминают обручальные кольца. Поклонники пары приняли эту новость как намек на скорую свадьбу своих кумиров.
Во что Настя Ивлеева и Элджей играют глубокой ночью
Уже которую неделю в Сети ходят слухи о том, что 27-летняя Настя Ивлеева и 24-летний Элджей находятся на грани расставания. Влюбленные то и дело опровергают эту информацию, выкладывая совместные фото. На днях телеведущая опубликовала видео, на котором видно, чем она и ее возлюбленный занимаются поздней ночью.
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