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Жена Константина Хабенского признала, что интересна поклонникам из-за своего брака

Ольга Литвинова, жена Константина Хабенского, время от времени раскрывает некоторые подробности из жизни мужа в своем Инстаграме. На днях актриса рассказала о том, как относится к тому, что обрела известность благодаря супругу.

В отличие от многих коллег, 46-летний Константин Хабенский не ведет страниц в соцсетях. Однако это делает его 37-летняя жена Ольга Литвинова, которая время от времени публикует фото супруга. На днях актриса призналась, что понимает, что поклонники испытывают к ее персоне интерес из-за известного мужа.

«Всем, кто признался, что подписался на мою страницу исключительно из-за Константина, спасибо за мужество. Но я в свою очередь признаюсь вам, что не питаю никаких иллюзий на этот счет! Я понимаю, что Константин на первом месте, и я этому очень и очень рада!» — написала Ольга под новым фото в своем Инстаграме.

Напомним, в сентябре этого года многие российские СМИ писали о том, что Хабенский и Литвинова скоро вновь станут родителями. Супруги уже воспитывают 2-летнюю дочь Александру. 

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28 декабря 2018
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Константин Хабенский, Ольга Литвинова

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