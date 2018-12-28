52-летний Венсан Кассель и 21-летняя Тина Кунаки поженились в августе этого года. Поклонники пары гадали, решатся ли знаменитости завести ребенка. Похоже, чаяния фанатов все-таки оправдаются — супруга Касселя ждет первенца. Об этом сообщает портал Daily Mail.
На днях Тину заметили в французском аэропорту Орли. На снимках, сделанных папарацци, был виден округлившийся живот девушки, который, к тому же, выделялся за счет облегающего свитера.
На данный момент ни актер, ни модель не подтвердили информацию о беременности. Однако внимательные поклонники знаменитостей заметили, что Тина уже давно не выкладывала в Инстаграм фото в купальнике, хотя раньше делала это с завидным постоянством.
Западные СМИ: молодая жена Венсана Касселя ждет первенца
52-летний Венсан Кассель и 21-летняя Тина Кунаки поженились в августе этого года. Поклонники пары гадали, решатся ли знаменитости завести ребенка. Похоже, чаяния фанатов все-таки оправдаются — супруга Касселя ждет первенца. Об этом сообщает портал Daily Mail.
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