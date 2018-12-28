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Западные СМИ: молодая жена Венсана Касселя ждет первенца

52-летний Венсан Кассель и 21-летняя Тина Кунаки поженились несколько месяцев назад. На днях в Сети появились новые фотографии супруги актера, на которых заметен ее округлившийся живот.

52-летний Венсан Кассель и 21-летняя Тина Кунаки поженились в августе этого года. Поклонники пары гадали, решатся ли знаменитости завести ребенка. Похоже, чаяния фанатов все-таки оправдаются — супруга Касселя ждет первенца. Об этом сообщает портал Daily Mail.

На днях Тину заметили в французском аэропорту Орли. На снимках, сделанных папарацци, был виден округлившийся живот девушки, который, к тому же, выделялся за счет облегающего свитера. 

На данный момент ни актер, ни модель не подтвердили информацию о беременности. Однако внимательные поклонники знаменитостей заметили, что Тина уже давно не выкладывала в Инстаграм фото в купальнике, хотя раньше делала это с завидным постоянством. 

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28 декабря 2018
Текст Анна Селезнева
Фото Instagram, Legion-Media.ru
Теги

Тина Кунаки, Венсан Кассель

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